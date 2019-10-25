Сейчас идет настоящая атака мошенников через интернет, признаются в полиции.

За сутки сразу семь жителей Уральска стали жертвами мошенников. В основном это происходит при сдаче недвижимости в аренду через сайт. От действий злоумышленников пострадали уже несколько доверчивых граждан. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Динара Каратаева в Уральске живет пять лет. За это время она сменила несколько съемных квартир. Девушка всегда искала жилье подешевле. На днях нашла по объявлению в интернете квартиру. С арендатором договорилась, оставила предоплату - 25 тысяч тенге. Но, вселиться не успела. Через два дня арендатор на связь не вышел.

- Я уже поняла, что деньги не верну. Потому что не было договора, даже судиться теперь не могу, да и времени у меня на это нет. Поэтому просто хочу, чтобы наши жители были бдительными и не попадались на удочку мошенников, - рассказала жительница Уральска Динара Каратаева.

Чаще всего мошенники дают объявления о сдаче в аренду с пометкой «срочно» по цене ниже рыночной. Именно это и привлекает внимание горожан. Поэтому любая сделка должна быть зарегистрирована, рассказывает риэлтор Лаура Сахипова. Договор найма - это защита от большинства бед.

- Должен быть обязательно договор двухсторонний, где указана как квартира, так и хозяин квартиры. Заранее отдать деньги за то, что ты не знаешь и не видел и вообще отдать чужому человеку, не зная, что он предлагает? Это наивность людей, - собщила риэлтор Лаура Сахипова.

Сейчас идет настоящая атака мошенников через интернет, признаются в полиции. Они стали применять достаточно хитрые схемы, а с клиентами очень вежливы и обходительны. Об этом полицейские информируют граждан в специальных памятках. Нурлан Бисенов советует не делиться своими персональными данными и осторожно относиться к выгодным предложениям. Несколько дней назад двух мошенников удалось задержать.

- Один житель города Уральска, один житель города Атырау. Они задержаны, порядка десятка эпизодов есть, и находятся в следственном изоляторе. Они сидят, но факты мошенничеств продолжаются, это говорит о том, что есть и другие люди, - сообщил первый замначальника управлении полиции Уральска Нурлан Бисенов.

Раскрыть такие преступления не просто, нужно установить, кому принадлежат банковские счета, куда потерпевшие переводят деньги. С начала года в городе зафиксировано 193 факта интернет- мошенничеств, это почти вдвое больше прошлогодних показателей. Сумма ущерба составила более трех млн тенге.

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