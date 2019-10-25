Сотни сирот в Жезказгане больше десяти лет ждут очереди на жилье

Из 500 очередников новоселье в прошлом году справили только восемь выпускников детских домов.

Более 500 выпускников детских домов Жезказгана не могут получить жилье от государства. Люди годами вынуждены скитаться по съемным квартирам. Проблема не решается из-за недостаточного финансирования, подтвердили в местном акимате. Дома строятся, но очень мало. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Семья Нарижных воспитывает шестерых детей. Алина и Александр выпускники детских домов. После свадьбы они мечтали о большой дружной семье. Вот только жить многодетным родителям негде. Они 11-ть лет ждут своей очереди на получение жилья и скитаются по чужим углам.

- Нам эту гостиницу дали только вот буквально в июне летом. И сказали 1 -2 подождете здесь. Ничего не делайте, сказали. Тут даже батареи нет. А отопительный сезон начался. Как мы выпустились из 9-го училища 2008 года и вот по сей день снимаем. Каждый раз обещают - вот дадим. И до сегодняшнего дня дают, - сказала Алина Нарижная.

12 лет в ожидании жилья и воспитанница детского дома Карлыгаш Сапарбаева. Она круглая сирота. Купить квартиру самостоятельно женщина не может.

- Мы как положено по закону встали на очередь. С 23 лет стоим, ничего не нарушаем. До сих пор стоим и ждем очередь либо помощь от государства. Мне уже 35 лет, но я до сих пор не получила помощь. Я проживаю у одной женщины хорошей в ее квартире. Она приютила к себе, - сообщила Калыгаш Сапарбаева.

В такой ситуации в Жезказгане оказались 500 сирот. Многие из них сами давно стали многодетными родителями. Но очередь на жилье в городе не двигается. В акимате о проблеме знают. Но говорят денег на строительство квартир в бюджете не хватает.

- Им полагается бесплатное жилье. Сейчас по новой программе везде строится только арендное жилье. А почему эти люди не получили жилье? Потому что в Жезказгане не строились новые дома. С прошлого года начали. Теперь будет возможность, - сообщил начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Жезказгана Куанышбек Сансызбаев.

Из 500 очередников новоселье в прошлом году справили только восемь выпускников детских домов. Остальные по-прежнему ждут заветных квадратов. И на сколько лет затянется это ожидание пока неизвестно.

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