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Сотни сирот в Жезказгане больше десяти лет ждут очереди на жилье

Из 500 очередников новоселье в прошлом году справили только восемь выпускников детских домов.

Фото : Pixabay25 октября 2019, 07:30

Более 500 выпускников детских домов Жезказгана не могут получить жилье от государства. Люди годами вынуждены скитаться по съемным квартирам. Проблема не решается из-за недостаточного финансирования, подтвердили в местном акимате. Дома строятся, но очень мало. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Семья Нарижных воспитывает шестерых детей. Алина и Александр выпускники детских домов. После свадьбы они мечтали о большой дружной семье. Вот только жить многодетным родителям негде. Они 11-ть лет ждут своей очереди на получение жилья и скитаются по чужим углам.

- Нам эту гостиницу дали только вот буквально в июне летом. И сказали 1 -2 подождете здесь. Ничего не делайте, сказали. Тут даже батареи нет. А отопительный сезон начался. Как мы выпустились из 9-го училища 2008 года и вот по сей день снимаем. Каждый раз обещают - вот дадим. И до сегодняшнего дня дают, - сказала Алина Нарижная.

12 лет в ожидании жилья и воспитанница детского дома Карлыгаш Сапарбаева. Она круглая сирота. Купить квартиру самостоятельно женщина не может.

- Мы как положено по закону встали на очередь. С 23 лет стоим, ничего не нарушаем. До сих пор стоим и ждем очередь либо помощь от государства. Мне уже 35 лет, но я до сих пор не получила помощь. Я проживаю у одной женщины хорошей в ее квартире. Она приютила к себе, - сообщила Калыгаш Сапарбаева.

В такой ситуации в Жезказгане оказались 500 сирот. Многие из них сами давно стали многодетными родителями. Но очередь на жилье в городе не двигается. В акимате о проблеме знают. Но говорят денег на строительство квартир в бюджете не хватает.

- Им полагается бесплатное жилье. Сейчас по новой программе везде строится только арендное жилье. А почему эти люди не получили жилье? Потому что в Жезказгане не строились новые дома. С прошлого года начали. Теперь будет возможность, - сообщил начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Жезказгана Куанышбек Сансызбаев.

Из 500 очередников новоселье в прошлом году справили только восемь выпускников детских домов. Остальные по-прежнему ждут заветных квадратов. И на сколько лет затянется это ожидание пока неизвестно.


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