Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На большей территории Казахстана в пятницу пройдут осадки

Местами ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере – гололед.

Фото : pxhere.com25 октября 2019, 09:01

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами пройдут осадки, в южной части республики под влиянием отрога антициклона погода - без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере – гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Актюбинской, ночью Павлодарской области местами ожидаются туман, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Карагандинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской, днем Северо-Казахстанской областях местами гололед. В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 12°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 8°, преимущественно облачно.

Прогноз погода на 25 октября.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты