На большей территории Казахстана в пятницу пройдут осадки

Местами ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере – гололед.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами пройдут осадки, в южной части республики под влиянием отрога антициклона погода - без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере – гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Актюбинской, ночью Павлодарской области местами ожидаются туман, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской, Карагандинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской, днем Северо-Казахстанской областях местами гололед. В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 12°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 8°, преимущественно облачно.

Прогноз погода на 25 октября.

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