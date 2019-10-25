Близ Алматы произошло землетрясение, но никто его не почувствовал
Магнитуда MPV 9.1.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 25 октября 2019 года в 08 часов 15 минут Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, без ощутимости, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на северо-восток от Алматы на территории Панфиловского района, Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 9.1.
Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 44.48° с.ш. 79.92° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
По получению информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ОЧС, ДП, прокуратура и другие организации, для уточнения обстановки на вверенных территориях, была уточнена обстановка, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.
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