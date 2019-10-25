Холдинг "Байтерек" и UK Export Finance подписали меморандум в сфере поддержки экспортных сделок

Документ подписан в рамках шестого заседания казахстанско-британской межправительственной комиссии и второго инвестиционного форума "Kazakhstan Global Investment Forum", прошедшего в Лондоне 23-24 октября.

Холдинг "Байтерек" и UK Export Finance подписали меморандум о сотрудничестве в сфере поддержки экспортных сделок, передает Zakon.kz.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Экспортно-кредитное агентство "UK Export Finance" подписали Меморандум о сотрудничестве. Подписантами сторон выступили Управляющий директор, член Правления холдинга Айнур Куатова и Государственный министр по международной торговле Великобритании Конор Бернс.

Документ подписан в рамках шестого заседания казахстанско-британской межправительственной комиссии и второго инвестиционного форума "Kazakhstan Global Investment Forum", прошедшего в Лондоне 23-24 октября. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко.

В частности, Холдинг и его дочерние организации – АО "ЭСК "KazakhExport" и АО "Банк Развития Казахстана" – установили сотрудничество с британским агентством в области поддержки экспортных сделок и реализации инструментов торгового финансирования.

- Речь идет о взаимной поддержке экспорта. Стороны будут сотрудничать в рамках структурирования, финансирования и гарантирования проектов в Казахстане, включая экспорт британских и казахстанских товаров. Внимание будет акцентировано на такие сферы, как энергетика, металлургия, инфраструктура, транспорт. Реализацией этого соглашения будет заниматься наша дочерняя организация АО "KazakhExport". Мы считаем, что такое сотрудничество будет способствовать увеличению товарооборота между нашими странами, - отметила Айнур Куатова.

Следует отметить, что Великобритания продолжает оставаться в десятке крупнейших торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота. Соединенное Королевство также входит в шестерку крупнейших инвесторов Казахстана.

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