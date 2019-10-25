Какие факторы увеличивают риск развития рака молочной железы

Грудь - это вечный символ женственности и материнства. Это самая нежная и одновременно самая уязвимая часть женского тела. Тем не менее, именно о ней женщины чаще всего забывают...

В современном мире для полноценной жизни здоровье является главным фактором. Сегодня речь пойдет о самой частой форме злокачественных опухолей у женщин о раке молочной железы.

Рак молочной железы — это заболевание, при котором злокачественные (раковые) клетки образуются в тканях молочной железы.

Факторы риска, увеличивающие вероятность развития рака молочной железы условно можно разделить на три группы. Первая, это те особенности человека, которые изменить нельзя и которые могут спровоцировать появление заболевания - наследственность. Ко второй группе относятся факторы риска, которые зависят от образа жизни и поддаются корректировке - неправильное питание, малоподвижный образ жизни, наличие избыточного веса, курение, употребление алкоголя. Отсутствие детей или рождение их в позднем возрасте, отсутствие у женщины периодов кормления грудью — все это так же может спровоцировать появление онкологического заболевания.

Каждая женщина должна знать о том, что один раз в месяц она должна проводить самообследование груди: это лучший способ раннего выявления каких-либо изменений в состоянии тканей молочных желез.

Помните о том, что выявление любых уплотнений, шишечек или болезненных участков, выделений из соска и изменение его формы всегда должно становиться поводом для безотлагательного обращения к маммологу. И не откладывайте визит к врачу «на потом», т. к. злокачественные опухоли молочных желез могут быть быстро прогрессирующими и чрезвычайно агрессивными, и вы можете упустить свой шанс на выздоровление.

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно регистрируют от 800 тыс. до 1 млн. новых случаев заболевания раком молочной железы. По числу смертей от рака у женщин эта разновидность рака занимает второе место. Однако хочется отметить, что рак молочной железы, излечивается во всем мире благодаря скрининговым программам и маммографическим исследованиям.

Скрининг - это обследование клинически здоровых лиц, тех, у кого отсутствуют симптомы злокачественного новообразования. Скрининг входит в гарантированной объем бесплатной медицинской помощи (ГОМБП) и является бесплатным обследованием. Он проводится по утвержденному алгоритму в поликлиниках по месту прикрепления пациента.

Для обнаружения рака молочной железы проводят маммографическое исследование. В Казахстане женщинам от 40 лет, при отсутствии жалоб 1 раз в два года необходимо проходить маммографию на рак молочной железы. При наличии в семейном анамнезе рака молочной железы маммографию рекомендуют проводить ежегодно с возраста 35 лет. Важно не упустить момент. Если рак молочной железы выявить на ранней стадии, то в большинстве случаев заболевание можно излечить.

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