Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Высокопоставленного полицейского подозревают в хищении бюджетных средств 

Досудебное расследование продолжается.

Фото : Zakon.kz25 октября 2019, 09:41

Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника следственного управления Департамента полиции Акмолинской области по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревается в неоднократном хищении бюджетных средств на общую сумму 479 тысяч тенге, выделенных на оплату услуг переводчиков по уголовным делам, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого, с определением его вины, будет вынесено судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты