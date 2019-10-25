Высокопоставленного полицейского подозревают в хищении бюджетных средств 

Досудебное расследование продолжается.

Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника следственного управления Департамента полиции Акмолинской области по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревается в неоднократном хищении бюджетных средств на общую сумму 479 тысяч тенге, выделенных на оплату услуг переводчиков по уголовным делам, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого, с определением его вины, будет вынесено судом.

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