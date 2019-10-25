Сагинтаев озаботился внешним видом исторических зданий
На сегодня энтузиасты-общественники определили 757 исторических объектов.
Бакытжан Сагинтаев призывает алматинцев обратить внимание на состояние исторических объектов, теряющих первозданный вид, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
По его словам, он решил это во время одного из объездов города.
- Чтобы решить эту проблему, запускаем городской ресурс, где соберем сведения о зданиях, архитектурный облик которых нужно сохранить. На сайте управления городского планирования и урбанистики можно разместить фото с описанием и адресом предлагаемого объекта. Решение о включении в каталог знаковых зданий Алматы будет приниматься экспертами на общественной комиссии, - говорится в сообщении акима в Instagram.
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25.10.2019 Қаланы аралау кезінде көркін жойған бұрынғы тарихи нысандарға назар аудардым. Осы проблеманы шешу үшін сәулет келбеті сақталуы тиіс ғимараттар туралы мәліметтер жинап, қалалық ресурсты іске қосамыз. Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының (almaty.uaig.kz) сайтына ұсынылатын нысан туралы ақпаратты фотосуретімен және мекенжайымен жариялауға болады. Алматының бірегей ғимараттарын каталогқа енгізу туралы шешімді сарапшылар мен қоғамдық комиссия қабылдайды. Қазіргі кезде энтузиаст-қоғамшылар 1927-1995 жылдар аралығында салынған тарихи құндылығы бар 757 ғимаратты анықтады. —— Во время одного из объездов обратил внимание на состояние исторических объектов, теряющих первозданный вид. Чтобы решить эту проблему, запускаем городской ресурс, где соберем сведения о зданиях, архитектурный облик которых нужно сохранить. На сайте управления городского планирования и урбанистики (almaty.uaig.kz) можно разместить фото с описанием и адресом предлагаемого объекта. Решение о включении в каталог знаковых зданий Алматы будет приниматься экспертами на общественной комиссии. На сегодня энтузиасты-общественники определили 757 зданий, построеннных с 1927-го по 1995 год и представляющих историческую ценность.
Предложенные неравнодушными гражданами объекты будут выноситься в обсуждение экспертами на общественной комиссии два раза в месяц и войдут в "Каталог уникальных зданий Алматы". Дата общественного слушания будет объявлена позднее.
На сегодняшний день общественниками установлено 757 ценных исторических зданий.
Группа профессиональных архитекторов и энтузиастов историко-культурного наследия Алматы предложила проект-исследование архитектурной идентичности города (Archcode Almaty), итогом которого стал бы каталог наиболее значимых зданий бывшей столицы Казахстана, созданных в советский период.
Ранее была создана карта возраста зданий города Алматы, куда вошли около 250 тысяч сооружений.
Карта охватывает семь периодов строительства города: от верненского до наших дней:
1) До 1927 года, когда город стал столицей.
2) Столичный авангард: 1927-1935 гг.
3) Освоение классического и национального наследия: 1936-1941 гг.
4) Военный и послевоенный классицизм: 1942-1957 гг.
5) Ранний модернизм: 1958-1969 гг.
6) "Высокий" модернизм: 1970-1995 гг.
7) Современность: после 1995 года и до наших дней.
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