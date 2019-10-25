Сагинтаев озаботился внешним видом исторических зданий

На сегодня энтузиасты-общественники определили 757 исторических объектов.

Бакытжан Сагинтаев призывает алматинцев обратить внимание на состояние исторических объектов, теряющих первозданный вид, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

По его словам, он решил это во время одного из объездов города.

- Чтобы решить эту проблему, запускаем городской ресурс, где соберем сведения о зданиях, архитектурный облик которых нужно сохранить. На сайте управления городского планирования и урбанистики можно разместить фото с описанием и адресом предлагаемого объекта. Решение о включении в каталог знаковых зданий Алматы будет приниматься экспертами на общественной комиссии, - говорится в сообщении акима в Instagram.

Предложенные неравнодушными гражданами объекты будут выноситься в обсуждение экспертами на общественной комиссии два раза в месяц и войдут в "Каталог уникальных зданий Алматы". Дата общественного слушания будет объявлена позднее.

На сегодняшний день общественниками установлено 757 ценных исторических зданий.

Группа профессиональных архитекторов и энтузиастов историко-культурного наследия Алматы предложила проект-исследование архитектурной идентичности города (Archcode Almaty), итогом которого стал бы каталог наиболее значимых зданий бывшей столицы Казахстана, созданных в советский период.

Ранее была создана карта возраста зданий города Алматы, куда вошли около 250 тысяч сооружений.

Карта охватывает семь периодов строительства города: от верненского до наших дней:

1) До 1927 года, когда город стал столицей.

2) Столичный авангард: 1927-1935 гг.

3) Освоение классического и национального наследия: 1936-1941 гг.

4) Военный и послевоенный классицизм: 1942-1957 гг.

5) Ранний модернизм: 1958-1969 гг.

6) "Высокий" модернизм: 1970-1995 гг.

7) Современность: после 1995 года и до наших дней.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!