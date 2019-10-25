В Алматы прошли торжественные проводы призывников

Система отбора включает несколько параметров: медицинские показатели, уровень образования, психологическую и моральную устойчивость.

В Алматы в рамках призыва граждан на срочную воинскую службу проводится Республиканская акция "Ел тірегі-2019". Более 1500 алматинцев 1992-2001 годов рождения будут призваны в армию этой осенью. Они отправятся служить в Вооруженные Силы, а также другие войска и воинские формирования Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Порядка 45 человек отправляются в воинскую часть Вооруженных Сил в Восточно-казахстанскую область. Призывники команды отобраны из 8 районов Алматы, каждый обладает высокими морально-деловыми качествами, образованием не ниже средне-специального.

В мероприятии приняли участие ветераны Афганской войны, начальник Департамента по делам обороны Алматы, представители акимата Ауезовского района г. Алматы. Управлением по делам обороны Ауезовского района была организована концертная программа с выступлением танцевальных ансамблей. Тулеген Азбергенов - участник и ветеран Афганской войны пришел сегодня проводить сына на срочную воинскую службу.

- Я в свое время с честью и достоинством отслужил и отдал долг Родине. Хочу, чтобы сын служил также добросовестно . Желаю всем ребятам успешной службы и чтобы мы ими гордились, - сказал он.

Перед отправкой родные и близкие призывников провели некоторое время вместе. После воспитанники военно-патриотического клуба "Жас сарбаз" вручили подарки призывникам и удивили присутствовавших гостей навыками строевой подготовки.

Стоить отметить, что комплектование воинских частей осуществляется по территориальному и экстерриториальному принципам – отправка призывников из одного региона страны на службу в другой регион. При отборе и распределении по воинским командам учитываются имеющиеся у них специальности, полученные до призыва. По традиции перед направлением в воинские части Министерства обороны будущие защитники Отечества уже в городских и областных сборных пунктах местных органов военного управления будут обеспечены военным обмундированием. В пункты постоянной дислокации воинских частей молодое пополнение отправится железнодорожным и авиационным транспортом.

В нынешнем году особенностями осеннего призыва являются увеличение количества граждан, призываемых на срочную воинскую службу, повышение предъявляемых требований к состоянию здоровья, уровню образования и морально-психологической устойчивости.

Ввиду большого количества желающих требования к кандидатам в военнослужащие срочной службы ежегодно ужесточаются. Система отбора включает несколько параметров: медицинские показатели, уровень образования, психологическую и моральную устойчивость. В военнослужащие срочной службы попадают только лучшие из лучших.

После прохождения срочной воинской службы каждый имеет право продолжить служить по контракту. В этом случае военнослужащий получает социальную поддержку: обеспечение жильем, бесплатные медицинские услуги для себя и членов семьи, а также места для детей детских садах вне очереди.

Отбор и зачисление в ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований является прозрачным и открытым. Кандидаты и члены их семьи имеют возможность получить консультацию в призывных комиссиях управлений и отделов по делам обороны, которые расположены во всех городах и районах области.

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