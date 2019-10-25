Юные экстремалы в Алматы угоняли машины для дрифта и разбивали их

В Алматинской области за ними числится 12 преступных эпизодов, в Алматы на данный момент доказана причастность к двум фактам.

Фото : пресс-служба ДП Алматы

В Алматы юноши угоняли чужие авто ради опасных развлечений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города. 18-летние жители Алматинской области угоняли чужие машины, устраивали на них гонки, дрифтовали. При этом, намерено разбивали угнанный автотранспорт. Получив дозу адреналина, молодые люди оставляли авто. - Подозреваемые - гр.М. и гр.А. вскрывали машины путем подбора ключей и отверткой. Приятели отгоняли угнанный транспорт за город в безлюдное место и испытывали на разные трюки. Следует отметить, что у обоих нет права управления транспортным средством, а значит, и навыков вождения. Наигравшись вдоволь, злоумышленники оставляли машины и скрывались. Только в Алматинской области за ними числится 12 аналогичных преступных эпизодов. В нашем городе на данный момент доказана причастность задержанных к двум фактам неправомерного завладения чужим транспортным средством. Как бы то ни было, теперь молодые любители острых ощущений понесут уголовную ответственность в соответствии со ст. 200 УК РК. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы полковник Жанболат Зиадин.

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