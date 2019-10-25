В Алматы обсудили реализацию проекта "Ізгілік елшісі"

Участники выразили надежду, что проект будет способствовать зарождению в молодом поколении чувства сопереживания и отзывчивости, любви к труду, к своим соотечественникам.

25 октября в Антикоррупционной службе по Алматы в целях выработки механизмов взаимодействия и адресного оказания волонтерской помощи проведена встреча координатора проекта "Ізгілік елшісі" Айнур Сабитовой с представителями сферы оказания социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

- В ходе совещания участники мероприятия поделились опытом по реализации проекта, обсудили кейсы на практике по решению возникших вопросов. Руководитель отдела благотворительности и социальной ответственности Рахилям Махпирова отметила важность взаимодействия всех служб по социальной поддержке с волонтерским движением "Ізгілік елшісі", - говорится в сообщении.

Директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 3 "Дом ветеранов" Раиса Сыпабекова выразила готовность оказать содействие в обучении волонтеров навыкам по уходу за пожилыми людьми.

- Участники выразили надежду, что проект будет способствовать зарождению в молодом поколении чувства сопереживания и отзывчивости, любви к труду, к своим соотечественникам. Проект для молодежи является неким социальным лифтом, предусмотрены различные поощрения, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, участникам совещания был представлен интернет-ресурс "Акселератор добра", где каждый желающий может подать заявку и стать волонтером. В настоящее время количество постоянных волонтеров достигло 120 человек.

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