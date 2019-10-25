Лукашенко: С Казахстаном мы можем строить серьезные планы на будущее

Как отметил президент Беларуси, стороны близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота.

Во время диалога в узком составе акцент был сделан на расширение экономической сферы, потому что других проблемных вопросов между нами нет, сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, передает корреспондент Zakon.kz.

- Уровень белорусско-казахстанских отношений сегодня в полной мере соответствует стратегическим интересам наших стран. Это результат кропотливой многолетней работы, который позволяет строить серьезные планы на будущее. С Минском и Нур-Султаном мы работаем на положительный опыт взаимодействия на всех уровнях, а степень доверия такова, что мы открыто обсуждаем любой вопрос, - заявил на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Лукашенко.

По его словам, хорошую основу для масштабного сотрудничества создают схожесть приоритетов социально-экономического развития, взаимного стремления укреплять реальный сектор экономики.

- Поэтому мы сегодня в узком составе особый сделали акцент на расширение диалога именно в экономической сфере, потому что других проблемных вопросов у нас практически нет. Наши взгляды на основные проблемные вопросы международной повестки дня однотипны или схожи. Казахстан - наш ключевой партнер, за 3 года мы увеличили товарооборот более чем в два раза. В 2018 году мы достигли 900 млрд долларов. Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота между Казахстаном и Беларусью, - сказал президент Беларуси.

Он добавил, что на сегодняшний день есть определенный дисбаланс торговли в пользу Беларуси, однако в последние годы темпы роста импорта из Казахстана увеличиваются и на сегодняшний день достиг 45 %.

- Это то о чем мы говорили. Если такие темпы в ближайшие годы наблюдать, мы в основном выравним баланс нашей торговли. Только за 8 месяцев текущего года объем в нашу страну увеличился в 1,5 раза – это реальные результаты совместной работы, и мы готовы рассмотреть предложения казахстанской стороны по достижению сбалансированного товарооборота. И мы сегодня готовы двигаться дальше от простой торговли к созданию большого количество совместных предприятий для производства продукции, - отметил Лукашенко.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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