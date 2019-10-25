Компании Казахстана и ОАЭ развивают совместный бизнес

Компания "Qazaq - Fujairah Oil Services" будет заниматься обслуживанием нефтехранилища.

Казахстанской компанией "Qazaq Oil & Gas Service" подписан двусторонний договор с одной из крупных инвестиционных компаний Объединенных Арабских Эмиратов "FUJAIRAH HOLDING" по созданию совместного нефтесервисного предприятия "Qazaq - Fujairah Oil Services".

По согласованию сторон, было принято решение о том, что работники компании будут в основном состоять из граждан Республики Казахстан.

Географическое расположение Эмирата Фуджейра и его близость к Азии и Африки привело к развитию бизнеса по хранению и транспортировке нефти и нефтепродуктов.

В данный момент, в эмирате Фуджейра расположено одно из крупнейших нефтехранилищ в мире.

Вновь созданная компания "Qazaq - Fujairah Oil Services" будет заниматься обслуживанием данного нефтехранилища.

По итогам подписания договора, бизнесмены с Казахстана были приглашены на прием к наследному принцу Эмирата Эль- Фуджейра — его высочеству Шейху Мухаммед бин Хамад бин Мухаммед Аль Шарки, который поприветствовал бизнесменов и пожелал удачи в развитии бизнеса.

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