Черный дым столбом. Подробности и фото пожара в Алматы
Горела обшивка утеплителя в проеме двух строящихся зданий.
Фото : zakon.kz25 октября 2019, 11:56
Пожар в Алматы ликвидирован, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, сообщение от очевидцев о том, что горит многоэтажное здание на пересечении улиц Шевченко - Муканова поступило в 10.59.
- В 11.01 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному номеру, по прибытию пожарных расчетов установлено горение обшивки утеплителя в проеме двух строящихся зданий по ул.Джамбула, 155, на предварительной площади 300-400 кв.м., а также горение облицовочных материалов с 1 по 8 этаж. В 11.13 объявлен отбой по повышенному номеру вызова, - сообщили в ведомстве.
Огонь был ликвидирован в 11.19. Сейчас наблюдается просто тление.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991963-3c0aa1587ea6129718158325c3061dea
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...