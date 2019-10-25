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Черный дым столбом. Подробности и фото пожара в Алматы

Горела обшивка утеплителя в проеме двух строящихся зданий.

Фото : zakon.kz25 октября 2019, 11:56

Пожар в Алматы ликвидирован, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, сообщение от очевидцев о том, что горит многоэтажное здание на пересечении улиц Шевченко - Муканова поступило в 10.59.

- В 11.01 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному номеру, по прибытию​ пожарных расчетов установлено горение обшивки утеплителя в проеме двух строящихся зданий по ул.Джамбула, 155, на предварительной площади 300-400 кв.м., а также горение облицовочных материалов​ с 1 по 8 этаж. ​В 11.13 объявлен отбой по повышенному номеру вызова, - сообщили в ведомстве.

Огонь был ликвидирован​ в 11.19. Сейчас наблюдается просто тление.


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