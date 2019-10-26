Харассмент премьера Украины, угрозы Эминема Трампу и вендетта на хуторе – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, обсуждаемых в зарубежных СМИ.

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука обвинили в сексуальных домогательствах к подчиненным-мужчинам. СМИ Кыргызстана сообщили о том, что брат действующего президента страны может стать фигурантом уголовного дела. Рэпер Эминем, был допрошен Секретной службой США после того, как в его песнях прозвучали угрозы в адрес Дональда Трампа и его дочери Иванки. Китай впервые обогнал США по числу богачей. Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Турция прекратила военную операцию в Сирии, а Вашингтон решил отменить введенные в связи с этой военной операцией санкции. Соседская вражда в Ростовской области России закончилось перестрелкой и гибелью пяти человек. Число жертв беспорядков в Чили достигло 18 человек. В Барселоне одновременно забеременели семь медсестер одной из больниц. Король Таиланда разжаловал и лишил всех титулов 34-летнюю возлюбленную за безответственное поведение, распространение розни и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих и при королевском дворе, за акты неповиновения монарху. Произошло и немало других событий, заслуживающих внимания. Обо всем этом можно просесть в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном Zakon.kz.

Новости ближнего зарубежья

Источник фото: riafan.ru

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненным. По его словам, с подобными проблемами столкнулся 27-летний сын его знакомого, который устроился в аппарат премьера. На своей страничке в Facebook экс-депутат отметил, что ему безразлична сексуальная ориентация премьера, однако подобные поступки, подпадающие под действие уголовного кодекса Украины, не должны оставаться безнаказанными. Ранее сообщалось, что премьер Украины посетил рок-концерт и попал в серьезный, даже по украинским меркам, скандал. Дело в том, что аудиторией этого мероприятия были местные неонацисты, а его организацией занимался до сих пор не осужденный убийца.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов пошутил, что он дебил и не скрывает этого факта. Таким образом он отреагировал на слова бизнесмена Игоря Коломойского, который назвал Милованова дебилом после его слов о влиянии выступлений "Квартала 95". "Я этого не скрываю, что я дебил ... Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты", – сказал Милованов во время брифинга.

В московском метрополитене наблюдательные пассажиры заметили двойника президента Украины Владимира Зеленского. Фотография быстро разлетелась по Интернету. "За ликом президента скрывается Умид — уроженец Узбекистана, трудящийся в столице автомаляром. Знакомые кличут его Димой, в Москве он с женой и детьми. О схожести ему говорили и до вирусности, так что славу он принял без нервяков. Его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. Мечты у Умида самые простые: достойно жить со своей семьей. А звездной копии мужчина желает здоровья (и в случае чего - готов подменить на съемках)", - говорится в сообщении Telegram-канал Mash.

СМИ Кыргызстана сообщили о том, что брат президента страны может стать фигурантом уголовного дела. 21 октября генеральная прокуратура Кыргызстана приняла к рассмотрению заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова. Об этом написал на своей странице в Facebook член СДПК Темирлан Султанбеков. По его словам, судебные органы сейчас рассматривают уголовное дело о модернизации Бишкекской ТЭЦ. Асылбеком Жээнбековым во время спикерства были допущены халатность и злоупотребление должностным положением. Султанбеков требует взять депутата под стражу, а всех его родственников и близких людей временно отстранить от занимаемых должностей в целях недопущения давления на следствие.

А президент Беларуси Александр Лукашенко на одном из мероприятий рассказал о том, почему назначил старшего сына своим помощником. Президента попросили рассказать о главных критериях эффективности государственного органа и его руководителя. "Во-первых, это профессионализм. Я часто об этом говорю, без скромности сейчас скажу: я не приемлю клановости, кумовства. У меня нет этого "вот доверенное лицо", "этот близкий", "этот родной" и так далее. Абсолютно нет. Единственное, Виктора ты моего знаешь, старшего сына? Я его почему помощником назначил? Он часто этим пользовался. Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы", - сказал Лукашенко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства" (запрещенная в Казахстане террористическая организация), которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии. По его словам, Чечня готова обеспечить безопасность российским регионам. Для этого в республике подготовлены спецподразделения для борьбы с террористами ИГ. Ранее в МИД России заявили, что основные силы террористов в арабской республике уничтожены, но борьба еще не закончена. Владимир Путин призвал страны СНГ мобилизовать силы спецслужб, чтобы пресечь попытки террористов проникнуть в другие страны.

А правоохранительные органы Чечни начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления кадров его жестокого обращения с местными жителями на посту главы чеченской столицы, который он занимал в 2012-2015 годах. На кадрах видно, что Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями, использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма. На другой записи охрана Кадырова грубо обращается с неплательщиками за коммунальные услуги, заламывая им руки.

Геополитика и экономика

Источник фото: 9news.livejournal.com

Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме. В церемонии, посвященной наследованию императорского престола Японии, приняли участие представители более чем из 175 стран мира. Среди прибывших Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Россию представлял заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, Китай - зампредседателя КНР Ван Цишань, США - министр транспорта Элейн Чао. Кроме того, в Японию прибыли президенты Армении Армен Саркисян, Грузии Саломе Зурабишвили, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон и Украины Владимир Зеленский, а также короли Бельгии, Бутана, Испании, Камбоджи, Малайзии, Нидерландов, британский наследный принц Чарльз, президенты Австрии, Индии, Венгрии, Филиппин, Финляндии.

Китайское правительство готовит план по замене Кэрри Лам на посту главы администрации Гонконга. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, если решение будет одобрено председателем КНР Си Цзиньпином, временный глава администрации будет назначен к марту, когда состоится ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, и будет занимать пост до истечения срока полномочий Лам в 2022 году. Как сообщают источники газеты, одними из главных претендентов на роль временно исполняющего обязанности главы администрации являются бывший глава ЦБ Гонконга Норман Чан и бывший главный министр гонконгского правительства Генри Тан. Financial Times отмечает, что власти Китая хотят дождаться стабилизации ситуации в Гонконге, прежде чем будет принято окончательное решение о замене главы администрации. Официальных комментариев представителей Кэрри Лам и канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао пока не поступало.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку. По его словам, он подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке утром в пятницу, 25 октября. На этот шаг он пошел на фоне скандала о подкупе избирателей в 2007 году. Японские СМИ сообщали, что предвыборный штаб министра раздавал гражданам подарки - дыни, крабы, цветы и курительные палочки. Премьер-министр страны принес извинения японцам за выдвижение Сугавары на должность министра по итогам масштабных перестановок в правительстве.

Сенаторы-демократы представили законопроект, призванный запретить администрации Дональда Трампа проводить встречи с иностранными лидерами на территории собственности, которой владеет президент. Законопроект под названием SWAMP (Изучение деятельности Белого дома, которая приносит прибыль) был представлен сенаторами Джеффом Меркли, Эдом Марки, Мэзи Хироно. "Настало время вмешаться конгрессу и дать ясно понять: президент Трамп не может получать прибыль от его встреч с иностранными лидерами - ни с "Большой семеркой", ни с кем другим", - говорится в опубликованном заявлении Меркли. Политические противники Трампа не раз обвиняли его в наживе и саморекламе за счет налогоплательщиков. Трамп это категорически отрицает.

А исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Тейлор заявил, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, было условием для встречи главы США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский посол добавил, что Трамп требовал от президента Украины сделать публичное заявление о расследовании. Кроме того, предполагалось, что Зеленский даст интервью телеканалу CNN, где прозвучат необходимые слова. Тейлор подчеркнул, что в противном случае Трамп грозился приостановить выделение финансовой помощи Киеву.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский за две недели до инаугурации в мае 2019 года обсуждал с членами своей команды давление, которое якобы оказывали на него американский лидер Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на три источника. По их данным, Зеленский сообщил своим помощникам о том, что Трамп добивается от него запуска антикоррупционного расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

А американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, был допрошен Секретной службой США после того, как в его песнях прозвучали угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки. Поводом для разговора с артистом стала лирика в его композиции Framed. В ней Эминем называет Трампа Дональдом Даком, а также жестко высказывается в адрес дочери президента. Якобы о композиции органам рассказал некий "обеспокоенный гражданин", который оказался сотрудником издания TMZ. Однако Buzzfeed предполагает, что журналист всего лишь запросил комментарий у службы.

Китай впервые обогнал США по числу богачей. Об этом свидетельствуют данные исследования Global Wealth Report, подготовленного банком Credit Suisse. Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. "Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно", – отметили авторы исследования. При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай: состоянием от $1 млн в Соединенных Штатах владеют около 18,6 млн человек, в Китае – 4,4 млн.

А Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка. "Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке. Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня", – сказал российский лидер. Путин сообщил, что с некоторыми государствами запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас будет сопротивляться экономическим санкциям. "Экономические санкции столь же разрушительны, как и война. Мы будем сопротивляться экономическим санкциям, мы победим, у нас мир. Мы живем в мире, где существуют угрозы безопасности. Со всем надо разбираться координированным образом, используя положения хартии ООН. Мы не можем быть равнодушными" - сказал Мадуро во время выступления на саммите Движения неприсоединения в Баку. Напомним, ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.

А глава Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, за сутки потерял несколько миллиардов долларов. "Это произошло в четверг, 24 октября, после того, как компания отчиталась о прибыли за третий квартал текущего года", - говорится в сообщении CNBS. Результат разочаровал инвесторов, что привело к падению котировок на 6,6 процента. По подсчетам телеканала, Безосу это стоило почти семи миллиардов долларов. Вскоре акции отыграли падение, поднявшись на 18,61 пункта — до 1780,78 доллара. На момент опубликования заметки состояние Безоса оценивается в 111 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg Billionaires Index.

Военная операция Турции в Сирии

Источник фото: The Courier of Montgomery County

В понедельник Турцию предложили исключить из НАТО, так как нарушила правила пребывания в альянсе. Об этом заявила лидер французских националистов Марин Ле Пен радиостанции RTL. Ранее из-за военной операции Турции в Сирии несколько стран НАТО, среди которых Франция, Германия, Норвегия и Испания, приостановили экспорт вооружений в Анкару. Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений. Однако как такового решения ввести оружейное эмбарго принято не было, потому что Турция является членом НАТО, а это накладывает на государства ЕС, которые также состоят в альянсе, определенные обязательства.

В тот же день глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не вступят в военный конфликт с Турцией из-за курдов. Министр обороны напомнил, что Анкара является давним союзником Вашингтона по НАТО. Также Эспер отметил, что США возложат на Турцию ответственность за военные преступления против курдских формирований. Он добавил, что курдам необходимо дать дополнительное время, чтобы успеть покинуть зону безопасности на северо-востоке Сирии до возобновления военной операции Турции. Ранее Майк Помпео заявил, что в случае необходимости США могут применить военную силу против Турции, однако не сказал, что именно может к этому привести. По его словам, в качестве ответа американская сторона может применить экономические силы и дипломатические полномочия, что является более предпочтительным, чем война.

В среду стало известно, что Турция прекратила военную операцию в Сирии. Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. По словам Путина, принятые на встрече решения являются "очень важными, если не судьбоносными". Он подчеркнул, что ситуация "на земле" в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Президент добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия. При этом проблему севера, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары, добавил он. Эрдоган в свою очередь после переговоров подчеркнул, что Турции не нужны чужие территории. По его словам, Анкара разделяет подход Москвы к территориальной целостности Сирии.

В этот же день стало известно, что Вашингтон отменяет санкции, введенные в отношении Турции в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. "На протяжении пяти дней вы видели, что прекращение огня, о котором мы говорили на сирийской границе, соблюдается и соблюдается очень хорошо, лучше всяких ожиданий. Сегодня утром правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они остановят боевые действия и наступление в Сирии", — заявил американский лидер, выступая со специальным обращением. Трамп добавил, что все санкции будут сняты, "если только не произойдет чего-то, что нас не обрадует".

ЧС и криминал

Источник фото: ruptly.tv

В Сети появились кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек. Как известно, участниками конфликта стали представители фермерских семей. Вражда между семьями Бациевых и Дакишвили продолжается в течение многих лет. До этого споры из-за земли между ними решались в суде. По предварительным данным, последняя ссора вспыхнула из-за того, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим. Адлан Бациев и Зураб Дакишвили назначили друг другу встречу на территории животноводческой точки. Один из лидеров клана Дакишвили привел с собой бойцов, вооруженных автоматом и пистолетом. Известно, что в ходе перестрелки погибли Арби, Идрис и Ислам Бациевы, а также Зураб Дакишвили и еще одно неустановленное лицо. Ранения получили Адлан Бациев и Балауди Хусиханов. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают 41-летнего Малхози Дакишвили, а также 35-летних Рамзана и Георгия Дакишвили.

В Великобритании полиция обнаружила в прицепе грузовика в графстве Эссекс 39 тел. По информации СМИ, 25-летний водитель грузовика из Северной Ирландии был задержан. Предполагается, что грузовик был зарегистрирован в Болгарии и въехал на территорию страны 19 октября. "Мы арестовали водителя грузовика. Он остается под стражей в полиции, поскольку наши расследования продолжаются", - сказал главный суперинтендант Эндрю Маринер. Как отмечается, среди погибших 38 взрослых и один подросток. Позже стало известно, что все 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, оказались гражданами Китая. Полиция графства Эссекс предполагает, что грузовик прибыл в Грейс из Болгарии через порт Холихэд, куда приходят паромы из Ирландии. Водителя грузовика подозревают в убийстве. В болгарском МИД подтвердили, что машина зарегистрирована в Болгарии.

В понедельник участники акций протеста в Чили, сопровождающихся беспорядками, нанесли ущерб 77 из 136 станций метро чилийской столицы Сантьяго. Кроме того, вандалы повредили шесть поездов. А во вторник зарубежные СМИ сообщили о том, что военный грузовик переехал одного из демонстрантов во время протестов в Чили, мужчина скончался. Мужчина в возрасте 22 лет был сбит военным грузовиком в городе Талькауано. Сообщается, что военные прибыли на место из-за сообщений о грабеже. После прибытия военных несколько людей попытались скрыться, грузовик сбил одного из убегающих, так как водитель "не смог затормозить".

Напомним, протесты в Чили начались из-за того, что 6 октября власти решили повысить цены на проезд в метро на 30 песо (0,042 доллара). Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, начали жечь торговые центры и автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника, был объявлен комендантский час. В среду замглавы МВД страны Родриго Убилья сообщил, что число погибших достигло 18 человек, в том числе погиб один ребенок.

В Бразилии двухлетний Мигель Алвес умер от спинальной мышечной атрофии после того, как его отец украл часть денег, пожертвованных на лечение сына, и потратил их на развлечения. Отец Матеус Алвес и мать Карин Родригес собирали деньги на лечение сына с 2018 года, когда в семимесячном возрасте ему поставили диагноз. Каждая доза необходимого сыну препарата стоила 90,5 тысячи долларов и помогала предотвратить развитие болезни. Они собрали в социальных сетях 248 тысяч долларов почти за год. 37-летний отец мальчика Матеус Энрике Леруа Алвес был арестован в роскошном отеле. За два месяца жизни в нем он потратил 150 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей). Алвес спускал деньги на дизайнерскую одежду, часы, наркотики и выпивку, а также проституток.

Любовницу российского кондитера Рената Агзамова – 36-летнюю Наталью Джурило, приговорили к 7,5 годам тюрьмы. До этого она несколько месяцев пребывала в СИЗО. В начале 2019 года 38-летний Ренат Агзамов оказался в центре громкого скандала. Наталья Джурило заявила, что тот изменял с ней своей жене. Однако связь прекратилась, как только Агзамов узнал об интересном положении любовницы. Вскоре она потеряла малыша и была уверена, выкидыш случился в результате избиения экс-возлюбленным. Знаменитый кондитер же утверждал, что Наталья вымогала у него крупную сумму денег, внесла раздор в семью, а также угрожала супруге и сыну. Агзамов обратился в правоохранительные органы, и женщине предъявили обвинение в вымогательстве.

Бриллиант рыночной ценой около 200 млн иен (около двух млн долларов) похищен с выставки драгоценностей в японской Иокогаме. Как сообщила в пятницу полиция, момент кражи зафиксировать не удалось, похитители неизвестны. По мнению полиции, бриллиант был похищен за очень короткий промежуток времени. Следствие полагает, что похитители действовали группой и, возможно, имели сообщников среди персонала выставочного зала.

Общество

Источник фото: Vall d'Hebron

В испанском городе Барселона одновременно забеременели семь медсестер одной из больниц. На фотографии, которую опубликовал в соцсети один из сотрудников больницы, женщины позируют вместе, демонстрируя свои животы. Самой младшей из них 31 год, самой старшей - 47 лет. Все семеро работают в отделении неонатологии, где лечат новорожденных детей. "Иногда бывает непросто, - рассказала одна из беременных медсестер. - Мы ухаживаем за младенцами, которым 24 или 25 недель, и они порой меньше того ребенка, которого ты носишь внутри себя. Смотришь на него, потом на себя. Нужно как-то эмоционально поддерживать его маму, а посередине - твой живот, по которому ясно, что у тебя все в порядке, а у нее – нет".

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) разжаловал и лишил всех титулов 34-летнюю Сининат Вонгватчирапхакди, в июле этого года ставшую первым за сто лет официальным королевским консортом. Заявление, имеющее силу королевского указа, опубликовано в понедельник в Royal Government Gazette. "За проявленное отсутствие преданности королю и королеве Таиланда, за безответственное поведение и распространение розни и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих и при королевском дворе, за акты неповиновения монарху лишить королевского консорта генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех титулов и воинских званий и всех королевских и государственных наград, - говорится в заявлении.

Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт, наследник величайшего правителя Франции, действующий глава дома Бонапартов, женился на родственнице жены своего предка Олимпии вон Арко-Зинберг. Многие пытались проводить исторические параллели с 1810 годом, рассуждая об удивительном совпадении - свадьбе внучатого племянника Наполеона и внучатой племянницы жены французского императора Марии-Луизы Австрийской. Правда, сами молодожены уверяют, что в их союзе нет никакого исторического или политического подтекста, только искренние чувства, хоть они и приходятся друг другу довольно дальними, но родственниками.

Мать самой большой семьи в Британии Сью Рэдфорд рассказала о своей 22-й беременности. Пара из Англии в прошлом году утверждала, что больше не будет заводить детей. Семья не получает никаких особых льгот от государства, кроме обычных пособий на детей. Они живут на деньги от семейной пекарни, в которой работают отец и некоторые старшие дети. Когда мать семейства была беременна девятым ребенком, ее муж сделал вазэктомию. Однако потом пара решила, что хочет больше детей, и Рэдфорд сделал обратную операцию.

Житель Дагестана принудил 19-летнюю жену к аборту, узнав, что она носит девочку. По словам директора дагестанского Центра защиты материнства и детства Евгении Величкиной, девушка сразу после аборта сбежала от мужа, и пришла, чтобы спрятаться и скрыться. Перед тем муж ее избил, насильно привез в абортарий, угрожал ей всячески. Из приюта ее направили в безопасное место. Муж девушки неоднократно предпринимал попытки найти молодую супругу, но безуспешно. "Мужчины в Дагестане хотят сыновей. Бывает, если женщина рожает дочь, за ней даже в роддом не приезжают. А этот мужчина сказал, что даже Тимати родил сына, и стал давить на жену, требуя ее сделать аборт, — добавила Величкина.

Неизвестные вандалы облили красной краской и нанесли ею же надписи на памятник Красной Армии, установленный в 1946 году в Садах Коменского в центре города Остравы на северо-востоке Чехии и являющийся памятником культуры. Действия вандалов осудили замглавы муниципалитета центральной части города Давид Витош и приматор (глава) Остравы Томаш Мацура. Руководители города и района пообещали в кратчайшие сроки очистить памятник. По словам приматора, полиция уже приступила к расследованию инцидента и поиску виновных.

В Германии каждый четвертый немец разделяет антисемитские взгляды, а 41 процент считает, что евреи слишком много говорят о Холокосте. В результате опроса, проведенного среди 1,3 тысячи немцев, также стало известно, что 28 процентов населения ФРГ посчитали число евреев в сфере экономики слишком большим, а 26 процентов уверены в их большом влиянии на мировую политику. 12 процентов респондентов заявили, что евреи несут ответственность за большинство войн в мире, а 22 процента ненавидят евреев за их поведение. Одновременно растет и число немцев, готовых бороться с антисемитизмом. По мнению противников этих взглядов, в проблеме виноваты в том числе правоэкстремистские партии.

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk. Его использовали на 80% пиратских сайтов в России для показа фильмов и сериалов. Представители организации назвали Moonwalk "балансером загрузки видео". Плеер не просто воспроизводил контент, но еще и хранил его, а также обеспечивал быструю отдачу. По данным BREIN, на серверах Moonwalk находилась библиотека из 26 тысяч фильмов 10 тысяч сериалов. В последние месяцы до отключения владельцы системы загрузили 2,5 тысячи единиц контента.

Космическое агентство NASA поделилось снимком объекта NGC 4380 в созвездии Девы и сравнило его с "зияющим порталом в другое измерение". Сообщается, что это спиральная галактика, открытая ещё в 1826 году Джоном Гершелем. Находится она на немыслимом расстоянии от Земли — более 50 миллионов световых лет. "Галактика NGC 4380 выглядит, как особый эффект прямо из фантастического фильма", - указано в сообщении NASA.

Подготовил Владимир Демидов

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