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В КНБ рассказали, за что осудили сотрудников миграционной службы

Они получали денежные вознаграждения при регистрации трудовых мигрантов из стран СНГ.

Фото : КНБ РК25 октября 2019, 13:04

В КНБ РК рассказали о приговоре сотрудников миграционной службы ДП Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

- 26 сентября приговором Аксуского городского суда (14 октября 2019 года приговор вступил в законную силу) указанные лица признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.394 ч.2 ("Организация незаконной миграции"), 361 ч.1 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), 366 ч.3 п.1,2,4 ("Получение взятки") УК РК и назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати пяти кратной суммы взятки, т.е. 5 млн 250 тыс. тенге каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - говорится в сообщении КНБ РК.

Департаментом КНБ по Павлодарской области в ноябре 2018 года пресечена противоправная деятельность исполняющего обязанности начальника отдела миграционной службы отдела полиции Аксу майора полиции Е.Асаинова, инспекторов этого же подразделения капитана полиции Д.Алаева и капитана полиции С.Баязит, которые организовали системное получение денежных вознаграждений при регистрации трудовых мигрантов из стран СНГ.


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