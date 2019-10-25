Фотографы нашли сходство между Казахстаном и США

Они с помощью фотографий попытались передать историческое, культурное, географическое сходство в фотовыставке "Америка и Казахстан... ближе, чем вы думаете" в Нур-Султане.

Американские фотографы и их коллеги из Казахстана нашли общее между самыми разными странами, передает Zakon.kz.

Они с помощью фотографий попытались передать историческое, культурное, географическое сходство в фотовыставке "Америка и Казахстан... ближе, чем вы думаете" в Нур-Султане.

За основу и было взята самобытность и сходство населения двух стран, которое пытались передать путем культурной интерпретации. К слову, это большой шаг в просвещении казахстанцев, собственно, на что и направлена программа модернизации общественного сознания "Рухани Жангыру". Примечательно, что таких мероприятий в стране становится все больше, а количество посетителей увеличивается с каждым разом.

Выставку открывали директор Национального музея – Арыстанбек Мухамедиулы, посол США в Казахстане-Уильям Мозер и Адиль Ахметов, а также руководители различных организаций, фондов и компаний.

Работы лучших фотографов двух стран будут представлены на выставке в музее до конца октября, а в ноябре они перекочуют в торгово-развлекательном центре "MEGA Silk Way" Нур-Султана и "MEGA Center Alma-Ata".

Выставка не прошла бы без большого вклада от РОО "Qazaq Geography" и журнала "National Geographic Qazaqstan".

Посольство США в Казахстане принимает активное участие в культурном развитии страны, особенно результативным сотрудничество музея и посольства стало с 2014 года.

- Спасибо, я рад быть здесь сегодня вечером, чтобы открыть эту замечательную фотовыставку в одном из самых впечатляющих музеев во всей Центральной Азии. Посольство США имеет давние традиции сотрудничества с Национальным музеем, начиная с 2014 года, когда мы спонсировали выставку "Родные земли", которая показала сходство культур коренных американцев и казахов. Мы с нетерпением ждем продолжения этого сотрудничества с музеем во время возможной поездки их выставки "Золотой человек" в Соединенные Штаты в 2020 году. Посольство также сотрудничало с National Geographic по многим проектам. National Geographic всемирно известен высококачественной фотографией и образованием, и эта выставка подтверждает их заслуженную репутацию. Существует старая пословица, что картинка стоит тысячи слов, и с такими красивыми фотографиями мои замечания будут короткими. Я хочу, чтобы выставка дала больше, чем просто разговоры... – сказал посол США в Казахстане-Уильям Мозе.

Посол отметил, что особую схожесть из географических объектов можно заметить в пейзажах Гранд-Каньона и Чарынского Каньона.

- Несмотря на огромные расстояния между нашими странами, эти общие черты сближают нас и укрепляют отношения между людьми, которые так важны для нашего партнерства.Мне выпала честь работать в Казахстане два раза, и мы с женой наслаждались прекрасными закатами над бесконечной степью, величественными заснеженными горами за пределами Алматы и, конечно, теплым гостеприимством местных жителей.Мы гордимся тем, что являемся частью этой выставки, которая будет экспонироваться не только здесь, в Нур-Султане, но и в Алматы, Петропавловске и Шымкенте, - дополнил он.

Уильям Мозе выразил благодарность National Geographic и директору Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы за организацию этой выставки.





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