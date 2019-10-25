Лукашенко: Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана
В ближайшее время будут проведены консультации с РФ - президент Беларуси.
Фото : Акорда25 октября 2019, 13:30
Александр Лукашенко считает, что Казахстан и Беларусь обладают потенциалом для наращивания эффективного сотрудничества, передает Zakon.kz.
- Казахстан для нас важный, проверенный временем друг, с которым Беларусь выстраивает стратегические, союзнические и братские отношения. Сегодня мы в открытой и доверительной атмосфере обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, определили приоритеты на ближайшую перспективу. Мы сверили позиции по ключевым направлениям нашего взаимодействия на интеграционных и международных площадках, в том числе по вопросам транснациональной и региональной безопасности. Как я сказал президенту, он меня в этом поддержал, волею судеб и истории нас предоставлено право и возможность трем республикам постсоветского пространства быть в авангарде интеграции. От нас многого ждут народы бывшего советского союза, и мы не можем обмануть их надежд, - отметил Лукашенко после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.
По его словам, основное внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству.
- Для Беларуси Казахстан - один из основных партнеров по объему товарооборота среди стран СНГ. За последние годы взаимная торговля значительно выросла. По итогам 2018 года достигла почти 900 млн долларов. В этом году позитивная динамика продолжилась. Все же очевидно, что эта цифра не соответствует ни масштабам Казахстана, ни возможностям Беларуси. Убежден, преодолеть совместными усилиями планку в миллиард долларов реально и мы наметили такие перспективы, - уточнил он.
Лукашенко сообщил, что в качестве приоритетного направления определили дальнейшее развитие промышленной кооперации.
- То есть мы от простой торговли, которая у нас довольно широко представлена и развита, переходим к кооперационным связям, созданию совместных предприятий, на которых будут работать в Беларуси и Казахстане наши граждане. Сегодня здесь успешно функционирует совместное предприятие по сборке техники, комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей. Мы договорились об увеличении объемов производства комбайнов, а также определили стратегию дальнейшей работы по выпуску техники минского тракторного завода в Казахстане. Наряду с промышленной кооперацией наши страны обладают потенциалом для наращивания эффективного сотрудничества в других отраслях экономики. Это сельское хозяйство, транспорт, логистика, дорожное строительство, нефтехимический комплекс, ИТ технологии, мирное освоение космоса, - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что его страну интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты и многое другое.
- Как вы знаете, Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны. Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с РФ, поскольку транзит казахстанской нефти будет осуществляться через территорию России трубопроводным транспортом. С учетом развития сферы высоких технологий, открываются широкие возможности для двустороннего инвестиционного взаимодействия. Мы договорились проработать вопрос о создании в нашей стране совместного венчурного фонда, который займется развитием перспективных компаний и стартапов. Опыт у Казахстана большой, - заключил президент.
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