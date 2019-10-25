Лукашенко: Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана

Александр Лукашенко считает, что Казахстан и Беларусь обладают потенциалом для наращивания эффективного сотрудничества, передает Zakon.kz.

Мы сверили позиции по ключевым направлениям нашего взаимодействия на интеграционных и международных площадках, в том числе по вопросам транснациональной и региональной безопасности. Как я сказал президенту, он меня в этом поддержал, волею судеб и истории нас предоставлено право и возможность трем республикам постсоветского пространства быть в авангарде интеграции. От нас многого ждут народы бывшего советского союза, и мы не можем обмануть их надежд,