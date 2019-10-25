Казахстан и Россия договорились об объемах поставки угля в Украину

Казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тысяч тонн в месяц.

25 октября в результате проходящих переговоров между Казахстаном и Россией по вопросу транзита казахстанского угля в Украину через территорию РФ, казахстанской стороне удалось увеличить разрешенный объем транзита до 140 тысяч тонн в месяц, сообщает Zakon.kz.

С июля объемы разрешенного транзита не превышали 90 тыс. тонн ежемесячно. Министерство торговли и интеграции РК проводило переговоры с российскими коллегами по снятию ограничений с конца лета.

Как пояснили в министерстве ранее, ограничение экспорта российского угля в Украину привело к определенному переизбытку данного товара на внутреннем рынке России. В результате российские потребители начали отказываться от казахстанского угля. На объем, который продолжает продаваться в РФ, существенно снизились цены, что влечет финансовые потери угледобывающих предприятий. Ухудшение финансового положения казахстанских угольных предприятий повышает риски задержек исполнения обязательств перед контрагентами и трудовым коллективом и как следствие риски роста социальной напряженности.

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