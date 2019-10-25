Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Караганде
Полицейские патрулировали улицы города.
В Караганде по улице Кривогуза произошло ДТП из-за пьяного шофера. Водитель "Lada" на полном ходу врезался в полицейскую спецмашину, передает Zakon.kz.
По информации patriotkaragandy, полицейские находились на службе и патрулировали улицы города, когда в спецмашину МВД врезался "Lada".
- По предварительным сведениям, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. При столкновении они получили различные травмы и доставлены в медучреждение. 27-летний водитель "Lada" выехал на встречную полосу, где ехала патрульная полицейская машина, - отметили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
Теперь виновнику придется за свой счет восстанавливать спецмашину МВД.
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Пьяный водитель на полном ходу на «ВАЗе» врезался в полицейскую спецмашину по улице Кривогуза. Полицейские находились на службе и патрулировали улицы города, когда в спецмашину МВД врезался «ВАЗ». - Департамент полиции Карагандинской области:«По предварительным сведениям, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. При столкновении они получили различные травмы и доставлены в медучреждение. 27-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу, где ехала патрульная полицейская машина". - Теперь виновнику придется за свой счет восстанавливать спецмашину МВД. -------- @patriotkaragandy
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