Казахстан и Беларусь договорились о долгосрочном плане по промышленной кооперации

Достигнута договоренностей рассмотреть возможность реализации дополнительных 2-3 совместных проектов в области сельского хозяйства и военно-технического сотрудничества.

Казахстан и Беларусь договорились принять специальный долгосрочный план, чтобы помимо торговли наладить промышленную кооперацию, сообщил на пресс-конференции в Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Используя огромные возможности Евразийского экономического союза, мы должны повысить нынешние показатели. Наши правительства должны поработать над расширением взаимных поставок товаров, наращиванием взаимной торговли. В этой связи мы договорились принять специальный долгосрочный план. Особый акцент на переговорах был сделан на усилении нашей промышленной кооперации, - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в настоящее время в Казахстане работают порядка 340 предприятий с участием белорусского капитала, при этом 8 совместных предприятий занимаются производством крупной промышленной и сельскохозяйственной техники.

- Мы подробно обсудили вопросы повышения эффективности данных компаний. Достигли договоренностей рассмотреть возможность реализации дополнительных 2-3 совместных проектов в области сельского хозяйства и военно-технического сотрудничества, - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что прошедший в Нур-Султане казахстанско-белорусский бизнес-форум придаст новый импульс продвижению деловых связей.

- Учитывая географические особенности наших стран, значительная роль в развитии двусторонних отношений отводится транзитно-транспортному взаимодействию. Если Казахстан это ворота в Азию, то Беларусь - это мост в Европу. Недаром наши страны являются частью глобальной инициативы пояс и путь, реализация которой придаст новый импульс нашим торгово-экономическим связям. Сегодня в этой отрасли работает объединенная транспортно-логистическая компания, где Казахстан и Беларусь акционеры. В результате ее деятельности за последние три года контейнерные железнодорожные перевозки через Казахстан и Беларусь по направлению Китай-Европа-Китай увеличилась почти в 6,5 раз. Необходимо и далее наращивать наше взаимодействие, используя все имеющиеся возможности, - отметил Токаев.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко добавил, что в качестве приоритетного направления в промышленной кооперации стороны определили дальнейшее развитие по сборке сельскохозяйственной техники.

- То есть мы от простой торговли, которая у нас довольно широко представлена и развита, переходим к кооперационным связям, созданию совместных предприятий, на которых будут работать в Беларуси и Казахстане наши граждане. Сегодня здесь успешно функционирует совместное предприятие по сборке техники, комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей. Мы договорились об увеличении объемов производства комбайнов, а также определили стратегию дальнейшей работы по выпуску техники минского тракторного завода в Казахстане, - сообщил Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь подтвердила заинтересованность в дальнейшем развитии ЕАЭС и активном использовании преимуществ от участия в нем двух стран.

- Выразили готовность продолжать совместную работу по обеспечению на пространстве ЕАЭС равных условий субъектов хозяйствования, устранению барьеров и ограничений торговли, проведения согласованной промышленной политики, а также созданию общих рынков энергоносителей. Основным результатом переговоров стало подписание международных документов по вопросам двустороннего сотрудничества в вопросах миграции, обмену данных дистанционного зондирования земли, а также во внешнеполитической, правовой и оперативно-технических сферах. Открытие в Нур-Султане нового комплекса зданий посольства Беларуси свидетельствует о серьезности наших намерений на дальнейшее, долгосрочное и плодотворное сотрудничество наших стран, - заключил Александр Лукашенко.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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