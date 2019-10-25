Казахстан и Беларусь договорились об увеличении студентов в вузах двух стран - Токаев

Другая важная тема по итогам встречи была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в следующем году.

Фото : pxhere.com

Мы поручили увеличить количество обучающихся по линии государственных образовательных программ студентов, сообщил на пресс-конференции в Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz. - Большим содержанием наполнено сотрудничество в сфере науки и образования. Между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами наших стран действует научно-образовательный консорциум, который реализует целый ряд перспективных проектов. Работает агроинженерный инновационный центр. Большое количество обеих стран обучаются в вузах Казахстана и Беларуси. Учитывая интерес молодежи, мы поручили увеличить количество обучающихся по линии государственных образовательных программ, - сообщил Токаев. В целом, по его словам, важным фактором дружественных казахстанско-белорусских отношений являются тесные культурно-гуманитарные связи. - Контакты наших стран и области весьма насыщенны, поддерживаются тесными связями творческой интеллигенции, учебных заведений и научных организации. Мы договорились, что в следующем году выдающиеся деятели белорусской культуры могли бы приехать сюда в Казахстан, выступить перед казахской общественностью, поскольку народ Казахстана, наши люди соскучились по белорусской культуре. Думаю, аншлаг будет обеспечен. В последующем наши выдающиеся деятели культуры, артисты смогли бы поехать в Минск и другие города, - подчеркнул глава государства. Он добавил, что другой не менее важной темой было 75-летие общей победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в следующем году. - В те трагические годы казахский и белорусский народы, как и весь советский народ, выступили против фашисткой угрозы. Самые огромные потери понесла Беларусь, принявший на себя первый удар нацисткой армии. Мы не имеем право предавать забвению героические подвиги наших отцов, обязаны чтить светлую память павших воинов, - заключил Токаев. Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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