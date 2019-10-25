Инвесторы смотрят на республику как на точку входа в Центральную Азию.

Казахстанские стартапы получили возможность выходить на рынки развитых стран. Созданием условий для начинающих предпринимателей занимаются НУХ "Байтерек" и его дочерняя компания "QazTech Ventures". Только сегодня были подписаны меморандумы с крупнейшими венчурными фондами мира – сингапурским Quest Ventures и Национальным инновационным агентством Таиланда, передает корреспондент Zakon.kz.

Подписание документов прошло в рамках мероприятия "QTV Session" на площадке форума Digital Bridge.

- Цель сегодняшних меморандумов на самом деле очень простая – поставить казахстанскую систему стартапов на карту мира, поскольку она молодая, новая. Мы много работаем, и часть этой работы связана с тем, чтобы установить эти связи прочные с более развитыми экосистемами. Почему это важно? Потому что там, во-первых, деньги есть, профессиональные венчурные инвесторы есть. То есть в одном Сингапуре ежегодно на 10 млрд долларов фондируются стартапы. Там 250 венчурных фондов в одном городе. Нам надо быть, надо иметь возможность, чтобы наши стартапы туда ездили, чтобы они презентовали, если здесь не получилось, чтобы там закреплялись, - сказал управляющий директор холдинга "Байтерек" Адиль Нургожин.

На данный момент холдинг "Байтерек" уже выстроил связи с Кореей, Россией. Так что некоторые проекты уже получают финансовую поддержку от совместного финансирования этих стран и Казахстана. Теперь список возможных инвесторов значительно расширился.

- Мы хотим помогать развивать экосистему венчурного финансирования, которая, конечно, достаточно специфичная и отличается от банковского или любого другого финансирования. Также мы хотим внедрить разработку стартапов в университеты. Эта идея, бизнес-модель, работает в Таиланде в 47 университетах, и поэтому мы хотим поделиться этим опытом с Казахстаном. Казахстанские инвесторы и банки могут вкладывать в стартапы по всему миру, в том числе в Азии, Таиланде. Вкладывая в нашу страну и наши венчурные фонды, между нашими странами могут сложиться хорошие отношения. Плюс для Казахстана в том, что здесь республика получит свой опыт в этой отрасли, трамплин к развитию, - рассказал в интервью председатель правления Национального инновационного агентства Таиланда Пун-Ардж Чайратани.

Стоит отметить, что Национальное инновационное агентство Таиланда – государственная структура. Эта организация стала отправной точкой быстрого развития рынка венчурного капитала в королевстве. На данный момент это одно из самых развитых направлений бизнеса в стране, и в Азии в целом. В Европе венчурное финансирование занимает 7-ю строчку в рейтинге прибыльных направлений бизнеса.

Говоря о потенциале Казахстана, Нургожин отметил, что инвесторы смотрят на республику как на точку входа в Центральную Азию. Для них это не 18-миллионная страна, а потенциал развития в регионе с населением в 80 млн человек. Причем регион молодой, растущий, где в среднем 50% - молодежь.

- В Казахстане очень много ресурсов и много возможностей. Первый шаг на этом пути – создание экосистемы стартапов. Это не про страну или инфраструктуру. Это про создание коридора, в рамках которого вы строите, работаете со своими людьми, думаете. У нас с вами нет одного языка, единого рынка, но прогресс — это умение говорить на понятном каждому бизнесмену языке, вести дела вместе, создавать связи. Мы видим, что Казахстан – хорошее место для создание большого рынка. Мы видим вашу страну как место, где можно начинать стартапы. Поэтому самое главное установить отношения, которые бы устраивали все стороны, и тогда бизнес всегда будет успешен, - подтвердил слова Нургожина партнер Quest Ventures Джефри Сеа.

Председатель правления АО "QazTech Ventures" Жандос Шаймарданов в свою очередь отметил, что форум стал не только диалоговой площадкой для ключевых экспертов индустрии, но дал возможность установить новые стратегически важные партнерские взаимоотношения.

- Мы понимаем, что для развития венчурного финансирования и появления высокотехнологичных предприятий в традиционных и новых отраслях экономики необходимо работать сразу по нескольким направлениям: повышение компетенции среди населения в области венчурного финансирования и технологического предпринимательства, развитие системы бизнес-инкубирования и стимулирования внедрения новых технологий в корпорации, совершенствование нормативно-правовой базы, партнерство с ведущими международными венчурными фондами с целью создания благоприятных условий для вывода отечественных стартапов на глобальный рынок, - пояснил он.

По мнению экспертов, интерес представителей иностранных венчурных фондов к Казахстану продиктован не только географическим расположением страны, но и наличием МФЦА, финансовой инфраструктуры, открытостью. Но, как заметил Нургожин, работа по развитию этого сегмента рынка предстоит еще большая.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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