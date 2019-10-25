Территория некомфорта: недостроенный аварийный дом снесли в Нур-Султане

В 2017 году руководители столичной строительной компании Tamiz Invest Group, известной своими долгостроями, были арестованы по подозрению хищении средств дольщиков.

Недостроенный дом ЖК "Территория комфорта-1" , признанный аварийным снесли в Нур-Султане. Об этом сообщил заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев, разместив соответствующий пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

- Вчера под наблюдением специалистов благополучно был свален первый корпус аварийного ЖК "Территория комфорта 1". Планируется завершить снос всех корпусов до конца года и начать строительство. Почти 15 лет более 500 дольщиков ожидают свои квартиры в данном объекте, – написал Алтынбек Кайсагалиев.

Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал ситуацию с недостроенным жилым комплексом "Территория комфорта-1", заявив, что одно из аварийных зданий необходимо снести.

- Нет, нельзя достроить, он не годен к строительству. Это вопрос безопасности. Техническое обследование показало, что это здание уже аварийное. Сколько оно уже стоит. Погодные условия, там же кровли нет, в зимний и весенне-осенний периоды - все это привело в негодность. Мы демонтируем - построим новый. Сейчас занимаемся с инвесторами по этому вопросу, - сказал он.

Комплекс "Территория комфорта-1" начали строить в 2004 году. На протяжении 15 лет долгострой стоит в "незаконсервированном виде". В 2017 году руководители столичной строительной компании Tamiz Invest Group, известной своими долгостроями жилыми комплексами "Территория комфорта-1", "Территория комфорта-2" и "Орбита", были арестованы по подозрению хищении средств дольщиков.

В 2017 году компания была занесена в "черный" список.

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