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В Алматы незаконно перебивали IMEI-коды ворованных телефонов

Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми преступлений, связанных с незаконными изменениями идентификационных номеров мобильных устройств.

Фото : Пресс-служба Департамента полиции города Алматы25 октября 2019, 15:13

Канал перебивки IMEI-кодов ворованных телефонов пресечен в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

25 октября сотрудниками Департамента полиции города Алматы с санкции суда проведены следственные мероприятия в торговых домах "Мега Тау" и "Аэровокзал".

Основанием послужили материалы начатых досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ст.213 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми преступлений, связанных с незаконными изменениями идентификационных номеров мобильных устройств. Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.

С 24 октября в Казахстане стали отключать незарегистрированных абонентов мобильной связи.


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