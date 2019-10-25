Серику Ахметову отказали в УДО
По итогам рассмотрения суд отказал осужденному в условно-досрочном освобождении.
Фото : patriotkaragandy25 октября 2019, 15:30
Суд отклонил ходатайство экс-премьер-министра Серика Ахметова в освобождении условно-досрочно, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается patriotkaragandy.
Утром 25 октября состоялось слушание по рассмотрению ходатайства о замене ограничения свободы на условно-досрочное освобождение.
- Ахметов Серик Ныгметович полностью возместил причиненный государству ущерб, не нарушал в период пробации закон, трудоустроен в ТОО, - сказал адвокат Николай Лесник.
Прокурор выступила против замены.
По итогам рассмотрения суд отказал осужденному в условно-досрочном освобождении. Судья Казыбекбийского районного суда Манат Жумакаева огласила лишь резолютивную часть постановления.
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