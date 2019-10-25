Серику Ахметову отказали в УДО

По итогам рассмотрения суд отказал осужденному в условно-досрочном освобождении.

Суд отклонил ходатайство экс-премьер-министра Серика Ахметова в освобождении условно-досрочно, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается patriotkaragandy.

Утром 25 октября состоялось слушание по рассмотрению ходатайства о замене ограничения свободы на условно-досрочное освобождение.

- Ахметов Серик Ныгметович полностью возместил причиненный государству ущерб, не нарушал в период пробации закон, трудоустроен в ТОО, - сказал адвокат Николай Лесник.

Прокурор выступила против замены.

По итогам рассмотрения суд отказал осужденному в условно-досрочном освобождении. Судья Казыбекбийского районного суда Манат Жумакаева огласила лишь резолютивную часть постановления.

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