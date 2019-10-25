Для женщин Сирия не прошла бесследно, многие стали приверженцами радикальной идеологии

Большинство жен боевиков, стремящихся вернуться домой после поражения ИГИЛ, будут заявлять о своей невиновности - эксперт.

Сегодня мы завершаем цикл интервью известного казахстанского эксперта-религиоведа Серикбола Билялова о деятельности ИГИЛ* и о казахстанцах, в том числе женщинах, вернувшихся на Родину из зоны вооруженного конфликта в ходе гуманитарной операции "Жусан", сообщает Zakon.kz.

Начало читайте здесь - Эксперт-религиовед: Казахстан - лидер по репатриации граждан из Сирии, Серикбол Билялов: Никто не хочет связываться с проблемой эвакуации боевиков

- Серикбол Аргынгазиевич, исходит ли еще угроза от ИГИЛ после его сокрушительного поражения в Сирии и Ираке?

- Несмотря на поражение от правительственных войск Сирии и международной коалиции, ИГИЛ по-прежнему представляет угрозу международному сообществу, его отдельные группировки занимаются терактами на приграничных территориях и в городах Ирака.

Кроме того, ИГИЛ наращивает свой контингент в филиалах в Афганистане, Египте, Пакистане и в ряде других стран Азии и Африки. О росте его террористической активности можно судить по количеству организованных терактов в разных частях света.

К примеру, в докладе ООН сообщается, что афганское подразделение ИГИЛ насчитывает от 2,5 до 4 тысяч боевиков. Согласно отчету Министерства обороны США по Афганистану за 2019 год, под ружьем у этой террористической группировки в стране находится менее двух тысяч человек.

- Какова реальная ситуация с членами ИГИЛ, находящимися в тюрьмах?

- В настоящее время в лагерях Сирии, подконтрольных курдским формированиям, находится более 10 тысяч членов ИГИЛ и их семей. По сообщениям официальных лиц СДС, их количество растет с каждым месяцем. Особенно сложная ситуация с иностранными членами ИГИЛ.

В свое время по попустительству правительств ряда стран ЕС был допущен массовый выезд иностранцев в Сирию для участия в террористической деятельности в рядах ИГИЛ, Хайят Тахрир аш-Шам, а также в курдских формированиях. Крупнейший из них - Аль-Холь. Здесь содержится примерно 75 тысяч человек - выходцев из 50 государств мира. Согласно администрации, живут они по-прежнему по законам "халифата".

Только недавно спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп призвал страны Запада забрать из Сирии иностранных граждан ИГИЛ. Это не первое обращение. Одним из первых призывов забрать своих граждан из Сирии сделал президент США Дональд Трамп, который в начале 2019 года обратился к европейским странам.

Единственной страной в Европе, кто провел репатриацию граждан, стало Косово, поэтому вопрос репатриации иностранных боевиков ИГИЛ актуален как никогда.

В особенности ситуация ухудшилась в результате военной операции турецких вооруженных сил на севере Сирии. По сообщениям агентства Euronews из лагеря СДС сбежали 785 заключенных членов ИГИЛ. Более ста иностранных женщин и детей покинули лагерь в Айн-Иссе.

- Почему страны ЕС не хотят забирать своих граждан из Сирии?

- Главная причина медлительности властей в проведении репатриации своих граждан-боевиков (с семьями и детьми) из сирийско-иракской зоны кроется в боязни роста экстремизма с их стороны. Европейские неправительственные организации давно призывают вернуть на родину тех граждан, которые не участвовали в военных действиях, но из-за отсутствия у западных спецслужб полных сведений о своих гражданах это крайне затруднительно.

- В Сирии вместе с мужьями оказалось очень много женщин. Участвовали ли они в террористической деятельности, и есть ли тому подтверждающие факты?

- Участие женщин в террористической деятельности ограничивалось лишь участием в пропаганде деструктивной идеологии и участием в составе "полиции нравов", за исключением отдельных видео на Youtube.com с показом участия женщин в боях.

Конечно, длительное проживание на подконтрольной ИГИЛ территории не прошло бесследно для сознания и психологии женщин, многие стали и остаются приверженцами деструктивной идеологии.

К примеру, недавно власти Пакистана намеревались депортировать трех россиянок с детьми, задержанных при переходе в Афганистан. Они хотели присоединиться к так называемому афганскому отделению ИГИЛ, но ввиду совершенного ими убийства надзирательницы тюрьмы депортация была приостановлена. По предварительным данным полиции, причина убийства - религиозные разногласия. Задержанные россиянки посчитали 23-летнюю надзирательницу "неверной" и задушили ее.

Нужно понимать, что большинство женщин, стремящиеся вернуться домой после поражения ИГИЛ, будут заявлять о своей невиновности, что основными их обязанностями была забота о муже и быте. Однако сам факт их отъезда и длительного пребывания на территории ИГИЛ является, по сути, уголовно наказуемым.

Но ввиду гуманизации уголовной политики, отсутствия фактов террористической активности и состава преступлений, таких женщин невозможно привлечь к ответственности, в особенности, если они являются многодетными матерями.

- Какая реабилитационная работа проводится у нас с женщинами, эвакуированными из зоны боевых действий?

- С ними ведется комплексная работа с привлечением теологов, религиоведов и психологов. Как сообщают власти, большинство эвакуированных женщин успешно прошли курсы реабилитации и получили возможность покинуть центры адаптации.

К сожалению, сегодня в реабилитационной деятельности ощущается нехватка квалифицированных женщин-теологов, несмотря на то, что у нас ведется обучение девушек в Египетском университете исламской культуры "Нур Мубарак". Поэтому к работе с женщинами в большинстве случаев допускаются мужчины-теологи.

Думаю, настала пора еще раз переосмыслить горький сирийский опыт и, учитывая длительное пребывание казахстанских женщин в зоне вооруженного конфликта и участие иных из них в террористической деятельности, обеспечить подготовку женщин-теологов. Они могут быть подготовлены из числа девушек, получивших теологическое образование в Казахстане, и их можно будет привлечь к реабилитационной и информационно-разъяснительной работе в рамках Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы.

ИГИЛ* - международная террористическая организация, запрещенная на территории Республики Казахстан

Торгын Нурсеитова

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