Профессор из США впечатлен цифровыми решениями eGov в Казахстане

Кроме того, он не остался равнодушным к биометрическому способу получения госуслуг.

Профессор кафедры интерактивных медиа Университета Южной Калифорнии Майк Фишер посетил цифровой ЦОН на территории EXPO. Гостю продемонстрировали возможности электронного правительства, получение госуслуг через мобильное приложение mgov и мессенджер телеграм-бот. Но больше всего иностранного эксперта заинтересовала возможность записать онлайн-видеообращение граждан к первым руководителям государственных органов и получение госуслуг биометрическим способом.

- Я впечатлен возможностью напрямую отправить информацию первому руководителю госоргана. То есть вам не нужно ходить в мэрию, тратить свое время, вы можете записать его онлайн. Это очень удобно, ­­- сказал Фишер.

По его мнению, это повышает вовлеченность граждан в общественную, социальную, политическую жизнь страны, тем самым позволяя, госорганам понимать потребности казахстанцев.

Также профессор из Америки не остался равнодушным к биометрическому способу получения госуслуг.

- Вся эта система, действительно, удивительна и интересна для меня. То есть, если вы потеряете свою идентификационную карту (удостоверение личности) у вас есть отличный способ так называемого "резервного копирования", вы получите необходимую услугу и без документа, - добавил он.

В заключении, известный гейммейкер протестировал автосимулятор в цифровом ЦОНе и сравнил его с видеоигрой, посчитав, что автосимулятор в отличии от игры ставит своей задачей не только доехать до цели быстро, но и соблюдая правила дорожного движения.

Напомним, в Нур-Султане проходит международный технологический форум "Digital Bridge", участниками которого стали эксперты в сфере IT-решений, цифровых технологий и т.д. из разных стран.

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