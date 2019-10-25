Назарбаев - Лукашенко: Мы вместе прошли через много трудностей

Я остаюсь вашим надежным другом - Елбасы.

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул важность сохранения и дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами.

- Я очень рад вашему приезду. Мы вместе прошли через много трудностей. Все эти годы мы многому учились друг у друга. Сейчас мир меняется. В такой ситуации важно сохранить результаты, достигнутые за это время. Я вас глубоко уважаю за то, что вы сделали для Беларуси и за ваши человеческие качества. И я остаюсь вашим надежным другом, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Александр Лукашенко отметил важную роль Первого Президента Казахстана в укреплении сотрудничества в рамках региональных интеграционных объединений.

- Поступило общее предложение, чтобы Вы в качестве Почетного Председателя ВЕЭС приняли участие в заседании Совета в Санкт-Петербурге, где мы наметим дальнейшие перспективы. Судьба и история предопределили Казахстану, Беларуси и России быть ядром этой интеграции на постсоветском пространстве. И Казахстан в Вашем лице всегда выступал инициатором такой интеграции. Поэтому нам нельзя снижать обороты, - сказал президент Республики Беларусь.

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