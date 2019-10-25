В Алматы девушка выдавала себя за будущего медика и обманывала студентов

Сейчас установлено, что в общей сложности в городе она совершила более десяти эпизодов мошеннических действий.

Фото : zakon.kz

В Алматы девушка, выдавая себя за медика-студента, совершила серию мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города. В Алматы 23-летняя девушка, представляясь студенткой медуниверситета, занималась мошенничеством в сфере образования. - За совершение мошенничеств в сфере образования задержана гр. А., 1996 г.р., уроженка Туркестанской области. Выдавая себя за студентку, она обманывала абитуриентов и студентов других вузов, обещая им гранты на обучение, а также переводы на бесплатную форму обучения. Связь с потенциальными жертвами девушка налаживала через знакомых. За свои услуги она брала по 250-300 тысяч тенге с каждого. Сейчас установлено, что в общей сложности в городе она совершила более десяти эпизодов мошеннических действий. Следственным отделением нашего подразделения проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК. Всех, кто пострадал от противоправных действий подозреваемой, просим обращаться по телефонам: 298-53-02 либо 8-701-255-22-66, - сообщил начальник УП Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсынбетов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке