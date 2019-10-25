Сапарбаев провел совещание по подготовке к празднованию юбилея аль-Фараби

Осенью 2019 года пройдет масштабное празднование 1150 летия аль- Фараби.

В Туркестанскую область прибыла правительственная рабочая группа во главе с заместителем премьер – министра РК Бердибеком Сапарбаевым. В состав группы вошли министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов, министр здравоохранения Елжан Биртанов, вице-министры культуры и спорта, образования и науки, информации и общественного развития, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Основная цель прибытия в южный регион - разъяснение основных задач Послания Главы государства народу Казахстана, проведение встреч с жителями, ознакомление с социально-экономическим развитием области и решение актуальных вопросов граждан.

Рабочая поездка вице-премьера началась на родине великого ученого аль-Фараби - селе Шаульдер Отрарского района, где делегация ознакомилась с ходом капительного ремонта Дворца культуры, на реконструкцию которого в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі" выделено 262,9 млн. тенге. Строительные работы начались в августе текущего года. На сегодня здесь уже проведены водопроводная и канализационная система, ведутся отделочные работы. К концу года объект планируется сдать в эксплуатацию. Вице-премьер осмотрел здание поручил внести некоторые корректировки и изменения в проект, а также обратил внимание на важность создания здесь современного фасада. Самое главное качество строительных работ, привлечение профессиональных архитекторов.

- Работа подрядчиков должна быть качественной, это нужно контролировать. Так как здесь будут проходить международные конференции. Будут зарубежные гости. Самое главное внешний вид здания. Это необходимо делать в соответствии с современными стандартами. Нужен хороший дизайн с казахским национальным калоритом, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Далее заместитель премьер – министра ознакомился с состоянием памятника Аль- Фараби, расположенного на площади районного центра.

Посетив Отрарский археологический музей-заповедник, Бердибек Сапарбаев отметил необходимость проведения здесь ряда ремонтных работ.

Осенью предстоящего года пройдет масштабное празднование 1150 летия Аль- Фараби. Прибывшие на торжественное мероприятие гости и туристы будут осматривать объекты культуры, знакомиться с нашей историей.

Затем вице-премьер провел совещание с местной интеллигенцией, историками, учеными, которое прошло в недавно построенном визит-центре.

На встрече были обсуждены вопросы подготовительных работ к предстоящему празднованию юбилея аль-Фараби, высказаны мнения и предложения местных жителей и ученых.

- Некоторые говорят якобы у казахов не было производства, науки, торговли, вели только кочевой образ жизни. Мы должны показать высокий нашей культуры и истории и это нужно начинать с Отырара. Необходимо восстановить музей, экспонаты. Иностранные гости должны знать, как жили казахи и чем занимались в VIII-IX веках. Уже сейчас мы должны знать как будем привлекать, что будем показывать зарубежным гостям и туристам, - резюмировал Бердибек Сапарбаев.

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