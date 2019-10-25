В момент возвращения ранее принятой взятки задержан судья в Алматы
Деньги он получил за решение по гражданскому делу об изъятии земельного участка для строительства ветки метрополитена.
Фото : Цензор.НЕТ25 октября 2019, 16:58
Судья Наурызбайского района Алматы подозревается в получении взятки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционная службы РК.
Как сообщили в ведомстве, Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК пресечен факт взяточничества судьей Наурызбайского района.
- Судья задержан с поличным при возврате взятки в сумме 100 тыс. тенге и 1 900 долларов США, которые ранее получил за решение по гражданскому делу об изъятии земельного участка для строительства ветки метрополитена в пользу владельца, с определением суммы компенсации в размере 97 млн тенге. 25 октября 2019 года получено согласие Генерального Прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет принято судом.
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