В момент возвращения ранее принятой взятки задержан судья в Алматы

Деньги он получил за решение по гражданскому делу об изъятии земельного участка для строительства ветки метрополитена.

Фото : Цензор.НЕТ

Судья Наурызбайского района Алматы подозревается в получении взятки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционная службы РК. Как сообщили в ведомстве, Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда РК пресечен факт взяточничества судьей Наурызбайского района. - Судья задержан с поличным при возврате взятки в сумме 100 тыс. тенге и 1 900 долларов США, которые ранее получил за решение по гражданскому делу об изъятии земельного участка для строительства ветки метрополитена в пользу владельца, с определением суммы компенсации в размере 97 млн тенге. 25 октября 2019 года получено согласие Генерального Прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования, – сообщили в пресс-службе ведомства. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет принято судом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке