Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тело второго пропавшего ребенка извлекли из воды в ЗКО

Тело одного из пропавших мальчиков 2014 года рождения нашли в реке Урал.

Фото : Википедия25 октября 2019, 17:05

Второго пропавшего ребенка извлекли из воды в ЗКО, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

- В 16:50 из русла реки Урал водолазами извлечено тело второго ребенка, - говорят в КЧС.

24 октября в 21:00 поступило сообщение о пропаже 2 детей 2014 и 2017 годов рождения в поселке Жанама Акжаикского района Западно-Казахстанской области. В 16:00 дети играли возле дома и пропали. После поступления информации организованы поисковые мероприятия, задействованы спасатели, полиция и местные жители.

Утром тело одного из пропавших мальчиков 2014 года рождения нашли в реке Урал.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты