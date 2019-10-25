Тело второго пропавшего ребенка извлекли из воды в ЗКО

Тело одного из пропавших мальчиков 2014 года рождения нашли в реке Урал.

Второго пропавшего ребенка извлекли из воды в ЗКО, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

- В 16:50 из русла реки Урал водолазами извлечено тело второго ребенка, - говорят в КЧС.

24 октября в 21:00 поступило сообщение о пропаже 2 детей 2014 и 2017 годов рождения в поселке Жанама Акжаикского района Западно-Казахстанской области. В 16:00 дети играли возле дома и пропали. После поступления информации организованы поисковые мероприятия, задействованы спасатели, полиция и местные жители.

Утром тело одного из пропавших мальчиков 2014 года рождения нашли в реке Урал.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!