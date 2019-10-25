В Семее заработал информационный центр по приему обращений граждан

Фронт-офис по будням будет работать с девяти утра до половины седьмого вечера.

При акимате города Семей начал свою работу информационный центр, в котором по принципу "одного окна" граждан будут принимать специалисты самостоятельных отраслевых отделов. Участниками торжественной церемонии открытия стали сотрудники акимата, представители общественных организаций и представители СМИ, сообщает пресс-служба акимата региона.

Агентством по противодействию коррупции РК проводится комплекс мер, одной из которых стало создание в рамках проекта "Шыеғыс – адалдық алаңы" информационного центра. Запуская фронт-офис, о его целях и задачах рассказал глава города Ермак Салимов.

- Еще совсем недавно глава региона Даниал Ахметов подверг жесткой критике уровень оказания электронных услуг населению. И сегодня, исполняя поручение акима области, мы запускаем фронт-офис. В прошлом, я знаю, что иногда были и бюрократические сложности, людям приходилось обходить кабинеты, было и недопонимание. Но сегодня, я надеюсь, что мы наладить эффективную работу, - сказал глава города.

Работа информационного центра будет строиться по принципу центров обслуживания населения, то есть по принципу "одного окна". Здесь гражданам будет оказываться весь перечень государственных услуг, оказываемых аппаратом акима города, а также самостоятельными отраслевыми отделами акимата. Кроме того каждый гражданин сможет задать интересующие вопросы специалистам отраслевых отделов акимата, получить консультацию по проблемным вопросам. Также здесь можно ответы на письменные заявления, обращения и жалобы. Фронт-офис по будням будет работать с девяти утра до половины седьмого вечера.

- Здесь работают специалисты со всех самостоятельных отраслевых отделов. То есть гражданам уже не нужно ходить по всем этажам, кабинетам. Достаточно прийти к нам, изложить суть своей проблемы. Его обращение будет рассмотрено. Если же необходимо будет оставить какое-то обращение, заявление – специалисты фронт-офиса его примут, направят в нужную инстанцию, и в течение десяти рабочих дней предоставят ответ. Это удобно, как для населения, так и для самих сотрудников акимата. Кроме того мы принимаем и электронные обращения, люди направляют нам свои обращения через популярные социальные сети и мессенджеры. Принцип тот же – мы их рассмотрим, изучим и дадим ответ в течение десяти рабочих дней, - отмечают специалисты фронт-офиса.

Главная цель фронт-офиса – сделать работу ряда государственных органов более открытой и прозрачной, а также доступной для населения. Призван информационный центр и снизить коррупционные риски, а также различные барьеры. Расположился новый фронт-офис на первом этаже левого крыла здания городского акимата.

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