Боец полицейского спецназа рассказал, как проходят их тренировки в Нур-Султане

Личный состав проходит повседневную подготовку на полигоне в 30 километрах от города.

На окраине города Нур-Султана прошли учебно-тренировочные сборы личного состава столичного департамента полиции, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Личный состав проходит повседневную подготовку на полигоне в 30 километрах от города.

Вначале подразделение специального назначения департамента полиции, специализирующееся на задержании особо опасных преступников, провело стрельбы на дальние и ближние дистанции.

Один из бойцов, в соответствии с приказом командования не открывая своего лица, и не называя имени, рассказал о том, как проходят тренировки.

- Сегодня мы отрабатывали стрельбу, улучшали свою личную и групповую подготовку. Кроме того, мы проверили свои навыки по действиям в условиях, когда террористы захватывают транспортное средство, например, автобус, чтобы не был нанесен вред ни одному человеку. В таких ситуациях ставится задача задержать преступника без жертв. Задача нашего подразделения – неукоснительно выполнять приказы руководства департамента, МВД. Такую учебно-тренировочную работу мы проводим ежедневно. Вместе с тем, придается особое значение поддержанию физической формы и подготовки, – сказал боец.

По его словам, при несении службы часто возникают ситуации, когда есть угроза для простых граждан. Например, в прошлом году в один из ломбардов в столице проник преступник и создал угрозу жизни сотрудницы. Но, благодаря бойцам никто не пострадал, преступник был задержан.

На тренировку прибыли также кинологи. Военнослужащие Центра кинологической службы департамента полиции привезли двух собак – Вектора и Кубу. Как говорят работающие с ними специалисты, служебные собаки делятся на несколько групп.

Вектор и Куба – это собаки, которые задерживают подозреваемых в совершении преступлений. Собаки показали, как они умеют задерживать убегающих преступников. Быстро догнав одетых в специальную одежду убегающих бойцов, собаки доказали, что никакой подозреваемый не сможет от них сбежать.

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