Сельские больницы Туркестанской области полностью перешли на безбумажную работу

В Отырарской районной больнице работает около 800 сотрудников.

Сегодня заместитель премьер – министра РК Бердибек Сапарбаев и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетили ряд медобъектов в Туркестанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Рабочая поездка членов правительственной делегации, в составе которой был министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, началась с Отырарского района.

В первую очередь, министр ознакомился с работой сельской больницы, которая обслуживает порядка 50 тыс. человек. Отрадно, что местная здравница полностью перешла на безбумажный документооборот в рамках цифровизации здравоохранения, имеет стопроцентный доступ в интернет и к медицинским информационным системам.

Когда сельчанин поступает в городскую или областную больницу, на него заводится электронная амбулаторная карта или паспорт здоровья, куда в последующем записываются все данные пациента, результаты лабораторных исследований и диагностических обследований, включая рентгеновские снимки.

Больница оснащена современным оборудованием.

Руководствуясь поручениями Елбасы, Елжан Биртанов отметил о необходимости полного перехода на цифровизацию медицинской сферы, которая помогает достичь значительных результатов в оптимизации работы системы здравоохранения, а также улучшить доступность и качество медуслуг.

На встрече с медработками особое внимание министр уделил вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования и повышения заработной платы медработникам с 1 января 2020 года: врачам до 30%, медсестрам до 20%.

Необходимо отметить, что на сегодня в Отырарской районной больнице работает около 800 сотрудников. В больнице организованы все необходимые условия. В целях поддержки пациентов, установлены телефоны доверия, организована работа по внутреннему аудиту. Также в целях повышения квалификации специалистов, местные врачи имеют возможность проходить обучение за рубежом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!