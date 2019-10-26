Убийство ребенка, пытки инвалида, горящие автобусы – итоги недели

Страну взбудоражил случай выстрела в жену и ранение своего ребенка мужчиной в Нур-Султане.

И вновь Zakon.kz напоминает о самых громких происшествиях в Казахстане, которые произошли на этой неделе. Например, сгорело несколько автобусов, произошли аварии, ну и самые жуткие – ранение и убийство детей.

Застрелил жену и ранил ребенка

В начале недели стало известно о жестоком убийстве в Нур-Султане. Мужчина застрелил свою жену и своего родного сына от первого брака. В семье произошла ссора, и 59-летний глава семьи выстрелил в свою 55-летнюю супругу и ранил 5-летнего ребенка.

Его состояние оценивалось как тяжелое. Ранение было касательным - дроби или пули из брюшной полости не извлекалось. После операции и стабилизации состояния ребенок переводится в профильное отделение общей хирургии для продолжения стационарного лечения.

Странностей за виновником трагедии раньше не замечал никто. Говорят, был всегда дружелюбен и спокоен. Иногда его видели слегка выпившим, но неудобств никому он не доставлял. Некоторые жильцы думают, что когда-то мужчина работал в правоохранительных органах, другие - что любит охоту и имел разрешение на оружие.

Пытки инвалида

Столичных полицейских обвинили в пытках девушки-инвалида. Все произошло 6 августа, когда она пришла покупать билеты. Ей предложили взять билеты за 50 тысяч тенге, тогда девушка возмутилась, и ее попросили отойти от кассы. Для этого даже вызвали полицию. Настя осталась в кабинете одна с тремя полицейскими, где по ее словам, они над ней начали издеваться и избивать.

В полиции же заявили, что девушка была в алкогольном опьянении. Она была привлечена к административной ответственности по ст. 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). В данное время проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 380 ч.1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

Разборки на дороге

На неделе в Сети появилось видео, где разъяренная женщина на дороге в Алматы, устроила разборки. Скорее всего, дамы не поделили дорогу. Одна из участниц движения руками и ногами пыталась повредить чужую машину, а затем и вовсе огнетушителем разбила стекло.

В отделе полиции при УП Ауэзовского района заинтересовались произошедшим и зарегистрировали дело по ст. 293 ч.1 УК РК. В рамках производства будут установлены более подробные обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка.

Позже еще одна женщина обратилась в редакцию и узнала нападавшую женщину. Когда-то она тоже стала жертвой ее странного вождения. Та, несколько раз ее подрезала, обгоняла и перекрывала дорогу.

Приключения пассажирского транспорта

Сразу несколько происшествий с участием пассажирского транспорта произошли на неделе в стране. В Алматы ранним утром загорелся автобус Yutong. На тот момент пассажиров в нем не было, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать. Пожарные быстро потушили огонь, но машина сгорела дотла.

В тот же день, 24 октября, горел автобус, но уже в Нур-Султане. Пассажиров так же не оказалось.

А в Павлодаре неизвестный выстрелил в окно трамвая. Повреждено лобовое стекло. Никто не пострадал.

Бедные дети…

В Алматы мужчина задушил своего ребенка. Инцидент произошел утром 24 октября в гостинице InterContinental. В фойе плакала женщина – супруга мужчины. Но пока никаких подробностей нет.

А в Сарыагаше 16-летняя девочка стала жертвой насильника, причем к ее горлу даже приставили нож. В тот же вечер полиция задержала подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей. Назначены экспертизы.

В ЗКО утром 25 октября объявили о поисках пропавших детей. Они вышли погулять и пропали. Спасатели начали поиски, и во второй половине дня стало известно, что тела двоих детей извлекли из реки Урал.

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