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"Астана" стала самым худшим клубом Лиги Европы после трех туров

Минувшей ночью "Астана" опозорилась в матче третьего тура группы L, была разгромлена на выезде клубом из Нидерландов АЗ со счетом 0:6.

Фото : Instagram25 октября 2019, 17:57

После первых трех туров группового этапа Лиги Европы казахстанский клуб не смог выиграть ни разу, более того, у команды самая худшая разница забитых-пропущенных мячей, передает Zakon.kz.

Общая разница забитых-пропущенных мячей у "Астаны" после трех встреч в группе Лиги Европы 1:9. Это самая отрицательная разница среди всех команд-участниц групповой стадии Лиги Европы, у которых еще нет набранных очков.

Второе место в числе худших после "Астаны" пока занимает норвежский "Русенборг" (забитые и пропущенные мячи - 1:6), далее португальская "Витория Гимарайнш" (2:6), российский ЦСКА (1:8) и турецкий "Бешикташ" (3:7).

Добавим, что минувшей ночью "Астана" опозорилась в матче третьего тура группы L, была разгромлена на выезде клубом из Нидерландов АЗ со счетом 0:6. В четвертом туре, который пройдет 7 ноября, столичный клуб примет АЗ на своем поле.


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