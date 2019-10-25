Ученые заявили о полной победе над гриппом

Ученые отметили, что препарат показал еще одно важнейшее свойство: он не позволяет вирусу гриппа выработать устойчивость к нему, а это одна из основных проблем в борьбе с этой болезнью.

Почему нас каждый год заставляют делать прививки от гриппа? Потому что этот вирус постоянно мутирует, все время появляются новые штаммы. Теперь наука научилась использовать эту мутацию против болезни, сообщает Life.ru.

Исследователи из США испытали новый препарат против вируса гриппа, пишет Science Transitional Medicine. Сообщается, что он называется EIDD-2801. По словам ученых, главная польза этого лекарства в том, что оно блокирует в вирусе один важный фермент. Из-за этого в его ДНК накапливаются мутации, которые мешают ему размножаться.

Средство испытали на хорьках, потому что реакция их организма на грипп максимально похожа на то, что во время болезни происходит в теле человека. Препарат показал эффективность против всех сезонных вирусов, от которых с его помощью лечили животных. Симптомы резко ослабевали, и они выздоровели гораздо быстрее, чем хорьки, которым давали другие лекарства. EIDD-2801 опробовали также на образцах человеческих тканей.

Ученые отметили, что препарат показал еще одно важнейшее свойство: он не позволяет вирусу гриппа выработать устойчивость к нему, а это одна из основных проблем в борьбе с этой болезнью. Имеющиеся сейчас лекарства быстро теряют эффективность, потому что вирус приспосабливается к ним. Что касается прививок, то их польза зависит от правильного предсказания штамма, который будет преобладать на этот раз, и ни одна вакцина не гарантирует на 100%, что человек не заболеет.

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