В Алматы появится "вафельная дорожная разметка"
Она будет желтого цвета.
Фото : Autotua.ru25 октября 2019, 18:45
Сегодня, 25 октября, в целях предотвращения нарушений водителями правил ПДД на пересечении улиц Желтоксан и Макатаева в Алматы, появится экспериментальная дорожная разметка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП города Алматы.
Часть 13 ПДД РК "Проезд перекрестков", пункт 2 гласит, что "Запрещается выезд на перекресток или пересечение проезжих частей дорог, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении".
- На пресечении улиц Желтоксан и Макатаева в зоне перекрестка экспериментально будет нанесена вафельная дорожная разметка желтого цвета, - говорится в сообщении Управления административной полиции ДП города Алматы.
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