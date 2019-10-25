Модернизация сознания: привитие ценностей добропорядочности и честности

К сожалению, наши государственные служащие увлечены созданием чрезмерных требований для граждан и бизнеса.

Сегодня Агентство переформатировало свою деятельность с традиционной рефлексии на совершенные факты коррупции на популяризацию и внедрение принципов добропорядочности на государственной службе и во всем обществе, сообщает Zakon.kz.

В нашем понимании, добропорядочность является краеугольным камнем всей системы надлежащего государственного управления, а также гарантом в отстаивании и обеспечении приоритета общественных интересов над частными.

Это означает, что необходимо уважать не только дух и букву закона, а также быть приверженным ценностям служения обществу и способным сопереживать проблемам людей.

Сегодня общество остро чувствует любую несправедливость. Для людей неважны бюрократические процедуры, принимаемые государством поправки в законодательство. Им нужны конкретные и ощутимые результаты, которые влияют на улучшение их жизни.

Государственному аппарату необходимо переформатировать свою деятельность и продемонстрировать безупречный пример высоких стандартов поведения при исполнении служебных обязанностей.

- Нами внедрены все необходимые инструменты общественного контроля, - сообщает руководитель Управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы по городу Алматы Елнар Игиликов.

Проект "Интерактивная карта общественного контроля", запущенная в рамках проекта "Адалдық алаңы", — это более 1000 открытых для граждан бюджетов развития и содержания объектов на сумму более 500 млрд тенге, более 80 000 просмотров со стороны жителей столицы, сотни жалоб и комментариев.

Сегодня Специальные мониторинговые группы – это социальное движение, которое сформировало узнаваемый в обществе бренд и по праву вносят коррективы в траекторию развития современной антикоррупционной политики.

В свою очередь, демонстрация добропорядочности на государственной службе должна начинаться со всех уровней государственного управления.

Нам всем необходимо перенять принципиальную позицию Главы государства по сокращению государственного контроля в жизни общества и бизнеса.

К сожалению, наши государственные служащие увлечены созданием чрезмерных требований для граждан и бизнеса.

Согласно принципу рациональности затрат на соответствие, изначально невыполнимые требования законодательства создают коррупционную среду, поскольку это создает стимулы для уклонения или облегчения бремя путем взятки.

Искоренение коррупции должно стать одним из ключевых показателей работы государственных органов, за что каждый руководитель госоргана, кждый государственный служащий несет персональную ответственность.

Необходимо быть честным в отношении общества, в отношении себя.

Руководитель Управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы по городу Алматы Елнар Игиликов

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