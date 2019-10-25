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Глава Минкульта извинилась за поздний выход версии "Томирис" на казахском языке

Актоты Раимкулова подчеркнула, что сотрудники, допустившие ошибки в субтитрах картины на государственном языке, были наказаны.

Фото : mks.gov.kz25 октября 2019, 19:09

Глава Министерства культуры и спорта Актоты Раимкулова принесла извинения за то, что версия исторической драмы "Томирис" на казахском языке вышла позже русскоязычной версии, сообщает Sputnik Казахстан.

Казахская версия вышла в прокат через неделю после премьерного показа.

- Произошел конфуз. Я надеюсь, этого больше никогда не повторится впредь, - отметила министр в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, съемочная группа готовила две версии картины, однако перед показом в версии на государственном языке в титрах и субтитрах были обнаружены ошибки.

Актоты Раимкулова принесла свои извинения и подчеркнула, что сотрудники, допустившие ошибки в субтитрах картины на государственном языке, были наказаны.

После премьеры фильма 27 сентября казахстанцы возмутились ошибками в казахской версии фильма. Фильм "Томирис" основан на летописях древнегреческого историка Геродота Галикарнасского.


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