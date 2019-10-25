Нур-Султан получил премию Digital Bridge Awards за лучший офис по цифровизации

Цифровизация предназначена для рядовых граждан.

В столице Казахстана прошел второй международный технологический форум "Digital Bridge". Ведущие IT-специалисты и предприниматели обменялись опытом и инновационными решениями в области цифрового развития, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули участники форума, цифровизация предназначена для рядовых граждан. В столице, к примеру, реализуется ряд smart проектов для решения определенных проблем. Например, мобильное приложение Smart Astana – это оказание более 70 сервисов и услуг, как государственных, так и коммерческих. Среди самых популярных – запись на прием к врачу, вызов его же на дом, проверка штрафов и адмнарушений, рейтинг врача, проверка больничных и самых популярных справок на "чистоту", а также "активный житель". Это, когда астанчане принимают участие в решении городских проблем посредством опросов и предложений. Заполняя анкеты, жители получают баллы, которые могут обменять на призы. Одним из таковых станут билеты на матч "Астана" - "Manchester United" среди тех, кто заполнит анкету-скрининг НПП "Атамекен" в мобильном приложении Smart Astana.

В январе этого года в районе Сарыарка был запущен проект "Бюджет участия". Он предоставил жителям возможность определить, на что акимат их района должен потратить 500 млн тенге. Процесс участия простой и максимально прозрачный. За проект голосуют другие жители района, и если он набирает максимальное количество голосов, акимат реализует его.

Кроме того, город развивает портал открытых данных (Open Data). Он предоставляет 20 наборов данных по 8 категориям (образование, здравоохранение, транспорт, ЖКХ, городские услуги, экология, новости и мероприятия). Если смотреть статистику в Нур-Султане, то в топ-5 самых посещаемых входят - информация о школах и садиках, информация о больницах и поликлиниках, подача обращения в Службу 109, получение статуса и ответа, данные об онлайн передвижений автобусов, а также список КСК

Вместе с тем, активно реализуется и проект "Big Data". Это информационная система, которая управляет и анализирует большие объемы данных для прогнозирования и моделирования будущих ситуаций на основе искусственного интеллекта. В столице внедрен 100% казахстанский продукт. На сегодняшний момент система объединяет 104 источников данных по 307 объектам наблюдения.

Что касается образования, то жители столицы могут записаться онлайн в детский сад, школу или колледж. Автоматизирована система по прохождению аттестации педагогов. Все организации образования подключены к сети интернет. В школах внедряется универсальная система оплаты: одна карта - три решения. Это переход на безналичный расчет в столовой, оплата проезда и контроль посещаемости детей. Все школы оснащены кабинетами робототехники, 36 школ оснащены STEM лабораториями, на базе детских садов открыто 20 площадок по изучению основ робототехники. Кроме того, в столице был впервые размещён государственный заказ на инклюзивное дошкольное образование в частных садах. С 1 января 2019 года реализация госзаказа в частных садах перешла от районных акиматов к Управлению образования Нур-Султана. Централизация вызвала определенные трудности - возникает очередь при сдаче табелей посещения и другой отчётности. Для решения таких задач, были внедрены электронные табели посещения. Таким образом, отпадет необходимость физического присутствия в акимате - вся отчетность по госзаказу становится цифровой.

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