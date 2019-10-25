В Нур-Султане прошел юридический форум БРК "DBK Legal Day"

Более 150-ти участников- представителей крупнейших компаний Казахстана обсуждали актуальные вопросы правоприменительной сферы, делились инсайтами, а также актуальными инструментами управления правовыми рисками.

Сегодня, 25 октября в столице прошел юридический форум, организованный АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек"). Мероприятие призвано создать площадку для диалога между клиентами БРК, финансовыми организациями, компаниями квазигосударственного сектора и ключевыми юридическими компаниями страны, сообщает Zakon.kz.

Более 150-ти участников- представителей крупнейших компаний Казахстана обсуждали актуальные вопросы правоприменительной сферы, делились инсайтами, а также актуальными инструментами управления правовыми рисками. Наибольший интерес со стороны гостей вызвали лекции от представителей юридической фирмы "Zan Hub LLP" на тему гарантий и английского права, а также спикеров МФЦА на тему использования площадки МФЦА для решения судебных споров. В рамках форума также выступили: партнер юридической компании "Unicase" Раушана Чалтабаева, директор Юридического департамента Дочернего Банка АО "Сбербанк России" Владимир Савченко, директор департамента правового обеспечения акционерного общества "Экспортная страховая компания "KazakhExport" Зауреш Умиралиева и юридические фирмы ("Саят Жолши и Партнеры", "Right Partners Company", "Integrites Kazakhstan", "Olipex Advisers", АО "Администрация Международного финансового центра "Астана", Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен","GRATA International" и т.д).

Форум "DBK Legal Day" стал своего рода семичасовым практическим мастер-классом от ведущих практикующих юристов в финансовой сфере. Формат панельных дискуссий выбран не случайно, именно в такой дружественной и свободной атмосфере участникам удалось получить ответы на все интересующие вопросы, стоящие перед современным казахстанским юридическим сообществом. Темы для обсуждений получились обширными, но в тоже время глубокими. В рамках форума участникам удалось поговорить об актуальных проблемах, связанных с финансовой привлекательностью проектов ГЧП в Казахстане, страховании, как способе обеспечить исполнение обязательств, возможностях развития банковского бизнеса с учетом текущего регулирования в стране, а также путях реализации инвестиционных проектов.

- Ни для кого не секрет, что для успешной реализации инвестиционного проекта необходимо, чтобы инвестор был уверен, что его интересы в рамках договоров защищены в полной мере. Для этого он должен понимать те риски, которые связаны непосредственно с проектом. Риски имеют различные направления: связанные с правовым статусом заемщика, с обеспечением обязательств заемщика, с местом реализации проекта, структурированием сделки, EPC-контрактом, Offtake-контрактом и иные риски. Ряд актуальных инструментов в сфере управления рисками, сегодня были озвучены спикерами в рамках "DBK Legal Day". Мы рады, что форум оказался эффективной площадкой для плодотворного диалога бизнес сообществом, представителями банковского сектора, а также ведущих юридических компаний страны, - подчеркнул управляющий директор-член Правления АО "Банк Развития Казахстана" Аскар Амиртаев.

В планах организаторов юридического форума проводить подобные мероприятия на регулярной основе. Более того, обсуждается возможность проводить встречи в аналогичном формате на базе БРК, таких как Finday, ITday, Techday.

Напомним, Банк Развития является национальным институтом развития и банком, уполномоченным на реализацию государственной инвестиционной политики и государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности. Создан в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития.

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