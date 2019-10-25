КГП "Метрополитен": Останавливать строительство метро не будут

Строительство продолжается в точном соответствии с графиком работ.

В КГП "Метрополитен" заверили, что приостанавливать строительство алматинского метро никто не будет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГП "Метрополитен".

Сегодня, 25 октября в Управлении городской мобильности города Алматы состоялось совещание при участии руководства КГП "Метрополитен" и руководства АО "Алматыметроқұрылыс".

В ходе встречи руководство АО "Алматыметроқұрылыс" пояснило, что намерений приостанавливать строительство двух станций метро "Сарыарка" и "Достык" без необоснованных причин, не имеет.

- В настоящее время строительство метро продолжается в точном соответствии с графиком работ. АО "Алматыметроқұрылыс" выполняет и будет выполнять свои обязательства по строительству объектов метро согласно Договору, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в производстве Следственного управления ДП города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 (Мошенничество), в отношении ТОО "СК инженерная поддержка", которое является владельцем 80 процентов акций АО "Алматыметрокурылыс".

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