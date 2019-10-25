Водители "Аксай нан" отказываются развозить хлеб

Два дня назад работники предприятия вышли на забастовку. Две сотни водителей требовали от руководства повысить зарплату и улучшить условия труда.

Многие из алматинских магазинов остались сегодня без свежего хлеба из-за того, что около сотни водителей предприятия "Аксай нан" не вышли утром на работу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Водители устроили забастовку и грозят увольнением. 60 человек уже написали заявления. Работники требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты. В ситуацию пришлось вмешаться районному акимату.

Возле крупнейшего хлебзавода с утра развернулась бойкая торговля. Пекари продавали хлеб прямо на улице, чтобы приготовленная продукция не пропала зря. А некоторым владельцам продуктовых магазинов ничего не оставалось как самим заняться доставкой хлеба.

Два дня назад работники предприятия вышли на забастовку. Две сотни водителей требовали от руководства повысить зарплату и улучшить условия труда.

- На смене мы работаем за пятерых. Мы не только водители, но и за экспедиторов, грузчиков и за инкассаторов работаем. А когда с накладной что-то не так выходит, они нам тут же документы прямо в лицо кидают. Зарплату урезают даже за 200 тенге недостачи, - говорит водитель ТОО "Аксай нан" Акан Сарибаев.

- Я работаю на этом заводе уже 5 лет. За эти годы мы неоднократно собирались и просили создать нормальные условия работы. Зарплата у нас маленькая, она не соответствует тому объему работы, которую мы выполняем. Когда начинаем возмущается или просить о надбавке, нам сразу показывают на дверь. За нас некому вступиться, нашу работу руководство вообще не ценит, - добавляет водитель ТОО "Аксай нан" Руслан Ыскаков.

- Нас попросили сегодня хотя бы еще один день выйти. Ну, вот мы и поехали на линию развозить хлеб. Вообще, нам пообещали, что уже сегодня после обеда они все решат. Тем более должны вроде приехать с акимата и еще каких-то органов, - сказал водитель Алмаз Махамбетов.

Но в администрации комбината заявили, что у всех сотрудников компании условия труда стандартные и они вовсе не перерабатывают, а зарплата чуть ниже средней по стране. С теми, кто не доволен, руководство готово пересмотреть трудовое соглашение. Но такие обещания пока не устраивают бастующих. Этим утром около 60 водителей предприятия подали на увольнение.

- Единственное, конечно, вот им пришлось немного потрудится за комплектовщиков. Вот, пару недель, как комплектовщики уволились. Тоже часть заболели, ушли на больничный. И часть уволилась, мы не успели взять людей. Ну, молодежь приходит, конечно, работа тяжелая, не все выдерживают. Приходят, неделю поработают, увольняются, и вот у нас вот такая проблемка получилась, что комплектовщиков было недостаточно и водителей попросили собрать груз самим, - сообщила Раиса Циганок, заместитель генерального директора ТОО "Аксай нан".

В конфликт между руководством и работниками "Аксай нан" пришлось вмешаться районным властям. О чем конкретно договорились местные чиновники с администрацией производства - неизвестно. Но в акимате Ауэзовского района заверили, что проблем с поставками хлеба в магазины города не будет. Ситуация под контролем.

- Районным акиматом, также компетентными органами и управлениями, ситуация находится на контроле. Профсоюзом ведутся переговоры с рабочим коллективом данного предприятия. На сегодня из 202 водителей экспедиторов, большая часть находится в отпуске. Остальные, около 50 человек, написали заявление об увольнении. Но данное заявление на рассмотрении руководства, - заявил Бакытжан Рахымбеков, заместитель акима Ауэзовского района города Алматы.

При этом в акимате не исключили, что пока трудовой конфликт полностью не разрешится, могут возникнуть задержки с поставками хлеба в торговые точки города. А вот когда и как будут решать вопросы рабочих, руководство завода не уточнило.

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