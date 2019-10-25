Туркестан: Данияр Есин ознакомился с работами в рамках программы "Рухани Жаңғыру"

Большая работа ведется в области и по реализации программы​ "Туған жер" и проекта​ ​ "Алтын ұям".

Сегодня группа членов Правительства прибыла с рабочим визитом в Туркестанскую область. В составе этой группы вице-министр информации и общественного развития​ Данияр Есин посетил в Туркестане проектный офис​ ​ "Рухани жаңғыру", ознакомился с работами, проводимыми в этом направлении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На сегодня Туркестанская​ область в лидерах в стране​ по реализации программы​ "Рухани жаңғыру". За​ последние 2 года в регионе в рамках программы​ ​ "Рухани жаңғыру" сняты художественный фильм​ "Тайна древнего​ жетигена", анимационные фильмы​ ​ "Священный Казыгурт",​ "Отырарды қорғау", "Күш атасы – Қажымұқан", "Байдибек би". В этом году закончены съемки сериала​ "Төле би", он показан по​ телеканалу​ "Хабар". Сняты также анимационные фильмы​ "Туркестан", "Оқсыз оқиғасы", "Ордабасы – знамя единства". Наряду с этим, изданы книги, посвященные истории и легендам священных мест. На казахском, русском и английском языках издан фотоальбом, посвященный историко-культурным и археологическим памятникам региона, вышел в свет и сборник​ "Священные места Юга: легенды и предания".

Издан также десятитомник избранных произведений поэтов и писателей Туркестанской области. В нем представлены произведения 22 мастеров пера, известных в республике и области. В этом году состоялась​ презентация двухтомника​ "География священных мест Туркестанской области" и научно-познавательный альбом​ ​ "Тамыры терең Түркістан".

Большая работа ведется в области и по реализации программы​ "Туған жер" и проекта​ ​ "Алтын ұям". Ознакомившийся с этими и другими достижениями, вице-министр поручил не снижать темпов работы по реализации программы​ ​ Елбасы​ "Рухани жаңғыру" и программной статьи​ ​ "Семь граней Великой Степи".

Затем​ ​ Данияр Есин встретился с аксакалами и молодежью Туркестанской области, города Кентау. Выслушав мнение представителей старшего поколения и молодежи по​ развитию страны, он отметил, что государство и дальше будет поддерживать молодых.

- В данное время нашей стране нужны квалифицированные специалисты. Поэтому по согласованию с учебными заведениями нужно готовить специалистов, востребованных на рынке труда. ПРавильнм было собрать сегодня представителей старшего поколения и молодых, которые обменялись мнениями, высказали свои предложения. Всегда должна быть преемственность, – сказал​ Данияр Есин, подчеркнувший, что каждый гражданин должен вносить значимый вклад в развитие страны. ​

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