Туркестан: Данияр Есин ознакомился с работами в рамках программы "Рухани Жаңғыру"
Большая работа ведется в области и по реализации программы "Туған жер" и проекта "Алтын ұям".
Сегодня группа членов Правительства прибыла с рабочим визитом в Туркестанскую область. В составе этой группы вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин посетил в Туркестане проектный офис "Рухани жаңғыру", ознакомился с работами, проводимыми в этом направлении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
На сегодня Туркестанская область в лидерах в стране по реализации программы "Рухани жаңғыру". За последние 2 года в регионе в рамках программы "Рухани жаңғыру" сняты художественный фильм "Тайна древнего жетигена", анимационные фильмы "Священный Казыгурт", "Отырарды қорғау", "Күш атасы – Қажымұқан", "Байдибек би". В этом году закончены съемки сериала "Төле би", он показан по телеканалу "Хабар". Сняты также анимационные фильмы "Туркестан", "Оқсыз оқиғасы", "Ордабасы – знамя единства". Наряду с этим, изданы книги, посвященные истории и легендам священных мест. На казахском, русском и английском языках издан фотоальбом, посвященный историко-культурным и археологическим памятникам региона, вышел в свет и сборник "Священные места Юга: легенды и предания".
Издан также десятитомник избранных произведений поэтов и писателей Туркестанской области. В нем представлены произведения 22 мастеров пера, известных в республике и области. В этом году состоялась презентация двухтомника "География священных мест Туркестанской области" и научно-познавательный альбом "Тамыры терең Түркістан".
Большая работа ведется в области и по реализации программы "Туған жер" и проекта "Алтын ұям". Ознакомившийся с этими и другими достижениями, вице-министр поручил не снижать темпов работы по реализации программы Елбасы "Рухани жаңғыру" и программной статьи "Семь граней Великой Степи".
Затем Данияр Есин встретился с аксакалами и молодежью Туркестанской области, города Кентау. Выслушав мнение представителей старшего поколения и молодежи по развитию страны, он отметил, что государство и дальше будет поддерживать молодых.
- В данное время нашей стране нужны квалифицированные специалисты. Поэтому по согласованию с учебными заведениями нужно готовить специалистов, востребованных на рынке труда. ПРавильнм было собрать сегодня представителей старшего поколения и молодых, которые обменялись мнениями, высказали свои предложения. Всегда должна быть преемственность, – сказал Данияр Есин, подчеркнувший, что каждый гражданин должен вносить значимый вклад в развитие страны.
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