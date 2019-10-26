Для чего нужна 200-тенговая монета, рассказали в Нацбанке

Версию о том, что бумажные 200 тенге потеряли свою ценность как платежное средство, Мадина Абылкасымова отрицает.

В Национальном банке объяснили, почему бумажные 200 тенге хотят превратить в монету. Там сообщили, что на это повлияла изношенность купюры. А в виде монеты 200 тенге прослужат дольше. Поэтому в следующем году она появится в металлическом варианте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

– Это связано с тем, что идет обветшание денежных купюр. И я думаю, что это направлено на замену этих купюр, которые стали ветхими. Это очень расхожая купюра, она часто используется в наличном обороте. И для того, чтобы она быстро не выходила из употребления, решили выпустить также монеты номиналом 200 тенге, - говорит заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова.

Версию о том, что бумажные 200 тенге потеряли свою ценность как платежное средство, Абылкасымова отрицает. Купюры никуда не исчезнут. Ими также можно будет расплатиться. Из оборота бумажную версию 200 тенге будут выводить постепенно. Как будет выглядеть новая монета номиналом в 200 тенге, еще неизвестно. В финрегуляторе сообщили, что дизайн пока не разработан.

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