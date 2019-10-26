Сотни фур застряли на казахстанско-кыргызской границе

В Комитете госдоходов Казахстана заявляют, что усилить контроль фур были вынуждены после того, как в одной из машин обнаружили запрещенный груз.

Дальнобойщики почти сутки не могут пройти пограничный пост "Карасу". Водители жалуются, что за час пропускают не более трех машин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Занимать очередь на границе с Кыргызстаном дальнобойщики начали накануне вечером. Они вынуждены часами простаивать на подъездах к посту. Что на самом деле произошло и с чем связаны ограничения пропуска, водители не знают. Люди жалуются, что остались без воды и еды. При этом в Комитете госдоходов Казахстана заявляют, что усилить контроль фур были вынуждены после того, как в одной из машин обнаружили запрещенный груз. Его под видом капусты пытались вывезти в соседнюю страну.

– На посту "Карасу" был задержан гражданин Кыргызстана, который на своей машине пытался провести через границу макулатуру. Согласно закону, вывозить макулатуру из страны запрещено. Сейчас скопление машин уже снижается. Со стороны Республики Казахстан у нас там 65 машин, а со стороны Кыргызстана стоит 25 машин, - говорит официальный представитель Комитета госдоходов МФ РК Алибек Абдилов.

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