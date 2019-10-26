Сотрудники Google обвинили компанию в слежке

В самой компании обвинения отрицают, заявляя, что "утверждения об операциях и целях нового расширения являются абсолютно ложными".

Инженеры Google обвинили своего работодателя в создании внутреннего инструмента, при помощи которого руководство компании будет отслеживать попытки персонала организовывать акции протеста или собрания для обсуждения условий труда, сообщает РИА Новости.

Bloomberg со ссылкой на сотрудников Google, которые пожелали остаться неназванными, пишет, что в начале месяца на их компьютеры было установлено расширение, которое автоматически сообщало о создании одним из них события в календаре, в которых задействованы свыше ста человек. Сообщается, что, по мнению сотрудников Google, руководство планировало таким образом следить за их возможными попытками организовывать протесты и обсуждать трудовое право. В заявлении говорится, что наиболее вероятное объяснение разработки расширения - "попытка руководства незамедлительно узнавать об организаторских попытках сотрудников".

В самой компании, по данным агентства, все обвинения отрицают, заявляя, что "утверждения об операциях и целях этого расширения являются абсолютно ложными".

- Это высвечивающееся на экране напоминание, которое просит людей обратить внимание на автоматическое добавление в календарь встречи, где участвуют больше ста человек, - приводит агентство слова представителя Google.

В компании также отметили, что никакой личной информации это расширение не сохраняет.

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